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NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（17）日展開客場背靠背的第二戰，挑戰正陷於連敗泥淖的華盛頓巫師。儘管陣中缺少柯瑞（Steph Curry）等多位核心主將，但靠著「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）面對舊主大開殺戒，狂砍30分、5籃板並送出3次火鍋，終場勇士以125：117擊敗巫師，不僅止住近期的5連敗，也送給巫師苦澀的12連敗。勇士此役傷兵滿營，柯瑞兄弟、巴特勒（Jimmy Butler）及霍福德（Al Horford）皆未上陣，但首節末段靠著桑托斯（Gui Santos）與梅爾頓（De'Anthony Melton）內外開花，打出一波9：0攻勢取得雙位數領先。次節巫師一度發起反撲，在陣中明星後衛崔楊（Trae Young）的穿針引線下，一度將分差縮小至僅剩2分。然而，勇士半場結束前穩住陣腳，帶著7分領先進入下半場。波爾辛吉斯上半場就展現全能身手，貢獻15分、4助攻與2阻攻，成為勇士領先的關鍵。易籃後，勇士持續擴大領先優勢，一度領先達13分。巫師雪上加霜的是，小將卡林頓（Bub Carrington）因累計兩次技術犯規遭到驅逐出場；隨後崔楊更因右大腿挫傷提前退場，留下21分、5助攻的數據。儘管巫師在庫利巴利（Bilal Coulibaly）單場21分、8籃板的帶領下，於末節追至個位數分差，但仍功虧一簣。勇士射手梅爾頓此役手感發燙，轟下27分、5籃板，桑托斯也挹注18分。巫師方面，雖然有4人得分突破20大關，但在防守端始終無法限制波爾辛吉斯的內線破壞力，最終只能吞下12連敗，且崔楊加盟巫師復出後仍一勝難求。勇士贏下這場比賽後，取得了對戰巫師的跨季7連勝，對於正處於低潮的團隊士氣無疑是一劑強心針。儘管柯瑞因傷缺陣，但角色球員如小佩頓（Gary Payton II）攻守兼備的15分表現，展現了勇士板凳的韌性。勇士接下來將繼續客場之旅，台灣時間週四（19日）將前往波士頓挑戰東區強權塞爾提克，屆時能否延續贏球氣勢，將是全聯盟關注的焦點。