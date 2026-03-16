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印第安那溜馬今（16）日123：134輸給密爾瓦基公鹿，苦吞近期13連敗，總戰績15勝54敗、勝率21.7%穩居聯盟墊底。根據統計，溜馬隊史過去最長連敗紀錄為12場，本季卻已經兩度寫下隊史最長連敗紀錄，下戰面對尼克再輸球，就將於單季第二度改寫隊史最不名譽紀錄。溜馬去年靠著一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍，搭配一眾優質角色球員，直接爆冷闖進總冠軍賽才敗給奧克拉荷馬雷霆，隨著哈利伯頓重傷倒下，原本就是小市場球隊的溜馬只能放棄本季，先後出售2位主力透納（Myles Turner）、馬圖林（Bennedict Mathurin），清出薪資空間展望來季。結果溜馬就以開季5連敗開場，贏下勇士後又慘吞一波8連敗，並於12月12日至1月6日之間，連續13場全輸球，改寫隊史連敗紀錄，想不到中段一波3連勝後，又於2月下旬繼續輸球，至今日輸給公鹿後，又吞下一波13連敗，本季兩度寫下隊史最長連敗，若下場面對尼克又輸，將再度改寫隊史最長連敗。溜馬本季仍維持全聯盟第8的進攻節奏，但進攻效率卻從上季全聯盟第9的116.5，一口氣滑落到聯盟墊底的109.4，全隊進攻乏善可陳，成為始終贏不了球的關鍵。溜馬如今15勝54敗、勝率21.7%穩居聯盟墊底，依照NBA現行規則，例行賽戰績最差的前3名球隊，各有14%機率抽中狀元籤。