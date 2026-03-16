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NBA金州勇士前日一口氣損失3名中鋒，禁區戰力告急，根據《The Mercury News》記者貝克（Jon Becker）報導，勇士確定用10天短約簽下27歲土耳其中鋒尤策文（Omer Yurtseven），此人曾在2021年於邁阿密熱火打出準明星級成績，於10場先發中繳出13.6分、13.9籃板成績，被美媒封為「禁區怪獸」，本次來到禁區戰力匱乏的勇士，有望直接頂上先發。現年27歲的尤策文，綽號「Big Yurt」，具有6呎11吋、275磅體型，雖是2021年落選秀，但與熱火簽下合約後，在2021年12月因陣中多位主力受傷，把握上場機會打出一鳴驚人表現，於10場先發中繳出場均13.6分、13.9籃板成績，其中3.9顆為進攻籃板，肯拚肯纏的特點，一度受到外媒矚目，還封他為熱火新任「禁區怪獸」。可惜後來他並未在熱火獲得太多時間，隔年僅剩9場出賽，2023-24年轉戰爵士，後續就回到歐洲聯賽的希臘球隊帕納辛奈克斯討生活，隨後在3月初與火箭的G聯盟球隊里奧格蘭德山谷毒蛇隊簽約，僅出賽3場繳出場均22分、14籃板，其中包括最近一場單場狂轟36分、14籃板。勇士隊目前急需他的戰力支援與身高，在週五敗給明尼蘇達灰狼的比賽中，中鋒霍福德（Al Horford，右小腿拉傷）與波斯特（Quinten Post，左腳踝扭傷）雙雙傷退，老將格林（Draymond Green）也因賽前背部痠痛，臨時退出登錄名單。尤策文G聯盟連續3場「雙十」演出，成功說服勇士隊簽下他，而非選擇自家的聖克魯斯勇士中鋒、同時也是NBA老將的貝西（Charles Bassey），貝西隨後與波士頓塞爾提克簽下10天短約。自 2021 年以來，尤策文在熱火與爵士3季中累計出賽113場，場均獲得11.8分鐘上場時間，貢獻5.0分與4.6籃板。勇士方面目前遭遇4連敗，戰績下滑至32勝34敗、上週遭到快艇超車，排名跌至西區第9，尤其考量到目前正處於客場6連戰，後續將對上塞爾提克、活塞、老鷹等季後賽勁旅，如今簽下尤策文更像是無可奈何的決定，尤策文則需要把握難得機會，重新在NBA打出價值。