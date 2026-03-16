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4連敗的金州勇士今（16）日客場挑戰紐約尼克，上半場靠著火燙進攻手感取得9分領先，但第三節卻因禁區失守，單節被尼克抓下8科進攻籃板，單節被打出26：38慘遭逆轉，儘管第四節波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）力挽狂瀾，但一哥柯瑞（Stephen Curry）不在，關鍵時刻無人跳出，最後一波進攻做給中鋒波斯特（Quinten Post）直接手滑失誤，斷送勇士追平機會，終場107：110惜敗尼克，苦吞5連敗。勇士近況不佳，包含柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與穆迪（Moses Moody）多名主力因傷缺戰，苦吞4連敗，還處於客場6連戰之中，本場開局由波傑姆斯基連續5分率領下，首節取得14分領先。第2節之初勇士則有裴頓二世（Gary Payton II）跳出，連續投進2顆外線，將領先發差一度拉開到21分，但尼克靠著團隊進攻，直到上半場結束前，已經將比分縮小至9分差。勇士上半場領先是靠著超過51%投籃命中率，以及8顆外線火力挹注，但下半場進攻稍有當機，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）下半場繼續帶頭衝，搭配單節8顆進攻籃板，率隊打出38：26比分，徹底逆轉戰局。決勝節末段雙方展開激烈搏鬥，勇士前鋒桑托斯、波傑姆斯基連續錯位單打得手，尼克則由布朗森操刀進攻，讀秒階段勇士僅落後1分，波傑姆斯基三分出手未果，回過頭用犯規戰術凍結時間，尼克沙米特（Landry Shamet）2罰全進，波傑姆斯基切入回敬2分，尼克再穩穩罰進2分。勇士最後一波進攻前僅落後3分，由波斯特與桑托斯配合執行三分出手，但波斯特接球時卻意外手滑，造成失誤，最終連出手機會都沒有，勇士終場就以107：110惜敗給尼克，苦吞近期5連敗。數據方面，波傑姆斯基攻下勇士全隊最高25分、5籃板與6助攻，桑托斯20分、7籃板、7助攻，波斯特投進4顆外線攻下22分，贏球的尼克則以布朗森30分、9助攻最佳，唐斯（Karl-Anthony Towns）也挹注17分、12籃板，阿努諾比（OG Anunoby）14分、4籃板。