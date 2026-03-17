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中華職棒樂天桃猿（Rakuten Monkeys）球團今（17）日宣布，已正式簽下日本獨立聯盟BC聯盟群馬鑽石飛馬隊的右投手榊原元稀。球團表示，將以「育成洋將」身分延攬加盟，期盼藉此強化球隊投手戰力儲備，並透過培訓體系開發其潛力。現年25歲的榊原元稀為右投右打，過去兩個賽季（2024、2025）在群馬鑽石飛馬隊表現極其出色，已成為獨立聯盟的指標性強投。特別是在2025年球季，他繳出10勝、防禦率2.18、73次三振的優異成績單，一舉包辦分區最多勝與最多奪三振獎項。憑藉著穩定的先發實力與強大的壓制能力，榊原元稀在去年球季結束後，更榮獲BC聯盟「年度最佳投手」及「年度最佳九人」雙重肯定。樂天球團指出，榊原具備多樣球種與穩定的控球能力，且仍具發展潛力，是值得長期培養的戰力深度。對於透過育成洋將方式延攬榊原元稀，樂天球團表示，期待他在加入球隊的培訓體系後能持續成長，進一步厚實球隊在長賽季中的投手調度深度。首度轉戰海外職棒，榊原元稀也透過球團表達興奮之情，他表示：「感謝樂天桃猿給我這個機會，非常期待來到台灣加入球隊。我會全力以赴，在場上展現最好表現，為球隊做出貢獻。」