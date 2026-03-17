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▲松山高中在本屆賽事中表現穩健，八強賽場均助攻高達20.7次，位居四強之首；投籃命中率42.7%同樣傲視群雄。（圖／記者朱永強攝）

114學年度高中籃球聯賽（HBL）甲級總決賽即將於3月21、22日在台北小巨蛋點燃戰火。高中體總今（17）日舉行總決賽記者會，男、女四強隊伍齊聚一堂，展現「嘸咧驚啦」的奪冠氣勢。上屆冠軍松山高中今年以第三種子身分重返聖地，面對衛冕壓力，總教練葉韋喬強調球隊將一步一腳印走向最終金盃。此外，葉韋喬也談到除了頭號球星劉廷寬的進步，他認為成長最多、扛起更多責任的是另一個隊長潘彥銘。松山高中主力後衛劉廷寬在八強賽對陣南湖時，不慎撞斷兩顆門牙，引發媒體關注。今日他以「兩顆臨時假牙」亮相，總教練葉韋喬笑著調侃：「有了牙齒，自信心確實增加不少。」除了「門牙」的話題，葉韋喬特別點出球隊重心的轉移。他認為隊長潘彥銘今年展現了顯著的成長，承擔起控球與穩定軍心的重任，「小潘（潘彥銘）承擔責任更多，廷寬（劉廷寬）會變得有點像是輔助，有需要什麼時候，他再隨時幫忙補上。所以我會覺得這個球隊的重心還是會以小潘為主。」松山高中在本屆賽事中表現穩健，八強賽場均助攻高達20.7次，位居四強之首；投籃命中率42.7%同樣傲視群雄。除了潘彥銘與劉廷寬兩位雙隊長外，王浚善的穩定表現以及任語璿、呂書瑋兩名二年級火砲的竄起，讓松山的進攻端更具威脅性。至於面對連霸會不會有很大的壓力？葉韋喬認為壓力不只來自比賽上的，其實私下的招生、找資源還有球員的食衣住行都是很大的壓力。因此葉韋喬覺得比賽都只是一個結果跟一個肯定，「更重要的是我們在平常不辭辛勞，就是希望小朋友可以有好的表現，讓他們在球隊也可以得到良好的訓練跟環境。我覺得這才是我們經營松山高中籃球隊的目的。」面對外界對於「衛冕」的期待與壓力，葉韋喬教練給出了冷靜的回應：「挑戰二連霸那是3月22日的事，我們現在唯一的重心是3月21日的第一場比賽。唯有贏下第一步，才會有下一步。」松山高中首戰將面對今年韌性極強的南湖高中，屆時將決定綠色神盾能否順利挺進最終戰。