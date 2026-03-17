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▲南湖高中今年不僅延續傳統的跑轟速度，更在八強期間修正了籃板劣勢，場均45.4 籃板位居四強之冠。（圖／記者朱永強攝）

▲114學年度HBL高中籃球聯賽總決賽將於本週末在台北小巨蛋震撼登場。（圖／記者朱永強攝）

114學年度HBL高中籃球聯賽總決賽將於本週末在台北小巨蛋震撼登場。連兩年闖進四強的南湖高中，今年以各隊最高場均87.9分的強大火力重返聖地。「南湖雙槍」之一的幸宇勝今（17）日於記者會中透露近期為了克服小巨蛋的空間感以及未來發展，這段時間一直都有加碼特訓外線投射。去年也進過小巨蛋的幸宇勝，今年再度率隊闖進四強，他坦言只要正常發揮就好，不會太緊張。去年曾勇闖「JORDAN THE ONE」世界四強的幸宇勝，本屆因征戰累積傷勢缺席預賽，複賽回歸後立刻展現統治力。在八強準決賽中，他以185公分左右的身高，繳出恐怖的場均15.2分、11.7籃板的雙十數據，更是球隊擊敗南山、守住四強門票的定海神針。面對決賽對手東泰高中，幸宇勝透露教練團會透過影片拆解對手習性，而他個人則將重點放在外線：「我以前外線沒那麼好，最近特別加練，投得比以前更多，這對我未來發展也更好。」被問到加練份量，他率性回應：「看心情，但不一定會投多少，就是盡量多練。」曾有去年小巨蛋經驗的他，心態十分沉穩，直言「正常發揮、不緊張」。除了幸宇勝的全面發揮，南湖今年最耀眼的新星莫過於陳泓宇。這位擁有U16國手資歷的菜鳥，從12強複賽場均17.6分到八強準決賽的穩定輸出，已成為總教練吳正杰戰術體系中最關鍵的遠程狙擊手。他穩定的抗壓性與防守積極度，讓他與王以勒都成為「新人王」呼聲最高的人選。南湖高中今年不僅延續傳統的跑轟速度，更在八強期間修正了籃板劣勢，場均45.4 籃板位居四強之冠。搭配經驗老道的周佑承，以及在關鍵戰轟下21分的張哲瑋，南湖的進攻點多且廣，是各隊最頭痛的對象。這場南湖高中與東泰高中的四強激戰將於3月21日上演，南湖高中能否突破去年第四名的成績，幸宇勝的發揮將是一大關鍵。