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隨著WBC經典賽結束，台灣旅日好手們陸續回歸母隊，17日就有3位球員林安可、林家正和宋家豪於日職熱身賽出賽，林安可單場打出雙安，其中1安還是宋家豪貢獻，熱身賽打擊率飆升至3成33，林家正則是於後半段上場，2次打擊沒有建樹。林安可歷經官辦熱身賽首戰單場3K之後，逐漸適應日本球威，前役有1安打後，本場改面對東北樂天金鷲，首打席遭到三振後，第二打席面對傳奇投手前田健太，相中一顆128公里偏高變化球掃出右外野安打，也是西武獅團隊首安。林安可八局下再度上場，這次改面對同為台灣的宋家豪，林安可瞄準首球147公里直球揮出中外野安打，宋家豪後續連續解決3位西武獅打者，無失分退場。西武獅本場僅出現3安打、林安可就包辦其中2支。效力北海道日本火腿鬥士的林家正本場則獻出熱身賽初體驗，於8局上替補上陣蹲捕，與福谷浩司搭配演出3上3下，最後一局則與上原健太搭檔，同樣無失分。打擊方面則是1次飛球出局、1次遭到三振。