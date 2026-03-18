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效力芝加哥小熊隊的日籍強打鈴木誠也，在2026世界棒球經典賽（WBC）八強戰受傷後，MRI檢查結果於今（17）日正式揭曉。小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）證實，鈴木誠也是右膝後十字韌帶（PCL）輕微損傷與拉傷，雖然開季是否進入傷兵名單（IL）仍有待觀察，但成功避免可能導致長期缺陣的最壞情況。鈴木誠也是在15日對戰委內瑞拉的比賽中，於一局下半嘗試盜二壘時，因頭部撲壘造成右膝強力撞擊地面。當時他步履蹣跚退場的神情，一度讓外界擔憂會重演重傷的慘劇。所幸，MRI核磁共振檢查結果顯示只是輕度損傷。康塞爾總教練在春訓基地受訪時表示：「這是個好消息。雖然他現在還有些一瘸一拐和腫脹，但我們不會讓他完全停止活動，今天他已經進行了傳接球練習。預計本週末會評估他是否能恢復打擊練習，屆時再決定是否需要開季從傷兵名單出發。」今日出現在休息室的鈴木誠也，雖然右腳行動仍稍有不便，但神情輕鬆不少。他透過翻譯表示：「檢查結果比想像中好，確實鬆了一口氣。現在感覺一天比一天好，我會根據每天的疼痛程度來調整準備進度。」但對於能否趕上開幕戰還是很難說，「這種發展確實不在預料之中，心裡難免有些遺憾。但既然發生了就只能面對，必須等痛感完全消失，才能增加訓練強度。」回想起受傷的那一幕，鈴木誠也顯得相當懊悔。他自省道：「我對天發誓，這輩子絕對不會再嘗試頭部滑壘了。」他坦言當時雖然是一心想為球隊搶分，但造成受傷的結果確實令人遺憾。《芝加哥論壇報》指出，對於目標連續兩年殺進季後賽的小熊隊來說，去年繳出32轟、百打點的鈴木誠也是打線核心。雖然目前仍不確定他能否趕上開幕戰，但只要不是韌帶斷裂等毀滅性傷勢，對球團與球迷來說都已是巨大的慰藉。鈴木誠也今日已開始進行簡單的衝刺與深蹲練習，最快明（18）日將參與守備練習。鈴木誠也正與時間賽跑，力求在最短時間內重返賽場，用手中的球棒彌補經典賽留下的不甘。