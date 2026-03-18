我是廣告 請繼續往下閱讀

在2026世界棒球經典賽（WBC）止步八強後不到48小時，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平迅速切換回「二刀流」模式。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於今（18）日明確表示，「投手大谷」將於台灣時間明（19）日凌晨，在對陣舊金山巨人的熱身賽中迎來本季首場先發。大谷翔平在本屆經典賽只擔任指定打擊的角色，總計出賽4場，繳出6安打、打擊率4成62，另有3轟、7打點，OPS高達1.842。八強賽不敵委內瑞拉後，隨即從邁阿密飛回亞利桑那春訓基地。雖然他在經典賽期間僅以打者身分出賽，但私下還是有持續進行練投。今日大谷也進入牛棚進行16球的練投，包含變化球在內的球種感覺良好，為明日的復出戰暖身。羅伯斯表示，大谷明日將採取「純投手」的身分出賽，不會擔任指定打擊，預計負擔3到4局的投球量，重點在於重新熟悉實戰的感覺。對於大谷神速回歸投手丘，羅伯茲很有信心，認為他的進度完全符合球季開幕的節奏。大谷接下來的調整計畫也隨之曝光。在明日戰完巨人後，大谷預計將在3月22日至24日、道奇與天使隊著名的「高速公路大戰（Freeway Series）」中再度先發。面對老東家天使隊，這也是他開幕戰前的最後一場實戰驗收。當媒體推測大谷是否會因此錯過與響尾蛇的開幕系列賽，改在第二系列賽對戰守護者時首度於例行賽先發，羅伯斯教練露出了神祕的微笑表示：「這是一個很好的推測，很有可能喔。」