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▲2026年冬奧男子冰球金牌戰，美國隊靠著休斯（Jack Hughes）在延長賽的致勝進球，以2比1擊敗加拿大，奪下睽違46年的金牌。（圖／路透／達志影像）

2026世界棒球經典賽(WBC)迎來最終的冠軍決戰，地主美國隊將在今(18)日迎戰南美強權委內瑞拉。為了在決賽中討個好彩頭，美國隊球員們在抵達球場時出了一招奇招！由隊長賈吉(Aaron Judge)領軍，陣中大聯盟星光全數換上了印有「USA」字樣的美國冰球國家隊球衣霸氣進場。此舉正是為了向今年2月剛在米蘭冬季奧運勇奪睽違46年金牌的美國冰球隊致敬，期盼能藉由這股「冰上奇蹟」的超強氣勢，一舉奪下隊史第2座WBC冠軍金盃。在邁阿密決賽開打前夕，美國棒球代表隊的官方IG發布了一系列超吸睛的球員進場照。包含隊長賈吉、超級新星威特(Bobby Witt Jr.)、韓德森(Gunnar Henderson)、安東尼(Anthony Volpe)與克勞阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)等大聯盟巨星，全都沒有穿著棒球服或西裝，而是套上了印有醒目「USA」字樣的美國冰球國家隊戰袍走進球場。官方帳號更在貼文中寫下熱血的引言：「偉大的時刻，來自於偉大的機會。」完美展現出這群頂級球星準備在自家主場大幹一場的決心。美國隊之所以會選擇穿上冰球球衣作為決賽的「幸運物」，背後有著極具意義的故事。在今年2月剛剛落幕的米蘭科爾蒂納冬奧會上，美國冰球代表隊成功擊敗強敵加拿大，奪下了自1980年「冰上奇蹟(Miracle on Ice)」以來，睽違整整46年的奧運金牌！美國棒球隊此舉，顯然是希望能沾沾冰球國家隊奪金的火燙氣勢與強運，在WBC最高殿堂上討個奪冠的好兆頭。根據大聯盟官網《MLB.com》報導，這股跨越體壇的力挺不僅止於穿戴球衣。1980年帶領美國隊締造「冰上奇蹟」並拿下金牌的傳奇冰球隊長艾若桑尼(Mike Eruzione)，甚至親自傳送了激勵訊息給美國棒球隊總教練德羅薩(Mark DeRosa)，為即將踏上決賽舞台的球員們加油打氣。帶著這份來自冬季奧運的最高祝福與金牌氣場，美國隊能否如願以償，擊退來勢洶洶的委內瑞拉，重返WBC世界之巔，全球球迷都拭目以待。