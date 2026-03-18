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▲洋基傳奇隊長基特（Derek Jeter，圖）曾親自擔任2006年第一屆WBC美國隊隊長，他在FOX體育台節目上對賈吉的WBC超越世界大賽論毫不留情地開酸：「會這樣說的人，大概從來沒有打過世界大賽！」（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）熱戰之際，美國隊隊長、洋基超級巨星賈吉（Aaron Judge）的一番「重大發言」，在美國棒球圈掀起炎上風暴！這位大聯盟當紅炸子雞在受訪時大讚WBC的層級與氣氛「超越了世界大賽」，立刻精準踩到了大聯盟傳統派的敏感神經，引爆正反兩極的激烈論戰。紐約知名主播凱伊（Michael Kay）直呼「我實在無法理解」，甚至連賈吉在洋基的大前輩、傳奇隊長、名人堂球星基特（Derek Jeter）都親上火線，在FOX體育台節目上無情開酸：「會說出這種話的人，大概從來沒有真正打過世界大賽吧！」爭議的起點，源自3月15日美國隊以2：1驚險擊敗多明尼加後的賽後記者會。身為美國隊精神主將的賈吉，在接受ESPN等多家美國主流媒體聯訪時，吐露了令全場媒體聞言一驚的最真實心聲：「我認為WBC的層級『更高』。無論是觀眾在現場營造出的整體氛圍、賽事的宏觀規模，還是全場那種讓人血液沸騰的狂熱程度，都已經超越了我曾經親身參與過的世界大賽。」賈吉隨即難掩興奮地繼續補充：「背負著整個國家的榮耀，加上球迷那種無與倫比的熾熱激情，是我在其他任何地方都絕對體驗不到的感受。這就是我們從小夢寐以求的那種瞬間！在這種大舞台的最關鍵時刻打球，光用想的就讓人狂起一身雞皮疙瘩。所以我每場比賽都會刻意試著停下腳步，環顧四周好好享受當下，能在這種頂級環境打球，真的是莫大的幸福。」這番將WBC捧得比「大聯盟頂上決戰」還要崇高的驚人發言，立刻在美國棒球界引爆了一場聲勢浩大的正反論戰。率先跳出來公開表達強烈不滿的，正是賈吉的洋基大前輩、曾親自擔任2006年第一屆WBC美國隊隊長的名人堂傳奇球星基特（Derek Jeter）。他毫不客氣地在FOX體育台的節目上對著鏡頭直接開砲：「會說出WBC的規模比世界大賽還要大的人，我猜他大概從來沒有真正打過世界大賽吧！」紐約YES電視台的知名主播凱伊（Michael Kay）同樣對賈吉的說法搖頭難以苟同，他皺眉直言：「聽到他說WBC超越世界大賽，我真的滿驚訝的，我實在完全無法理解這種想法。」儘管賈吉的發言惹火了紐約傳統派球評與洋基前輩，仍有部分媒體人對這位超級球星的感受深表理解與認同。道奇國度知名記者麥凱恩（Doug McKain）聽到賈吉的發言後，第一反應就是苦笑：「老實說，我一聽到賈吉這樣說，就知道這話絕對會引發一場大炎上。」不過麥凱恩隨即話鋒一轉，毫不猶豫地替賈吉的感受背書：「但如果你真的坐在現場，親眼看看全場觀眾為了各自的國家隊團結一心、不間斷吶喊的那種瘋狂狂熱，那完全就是另一個次元的體驗！無論是委內瑞拉、多明尼加還是日本的球迷，那種應援等級是我們在大聯盟常規賽或世界大賽中前所未見的，那氣氛根本就像是站在『足球世界盃』的現場一樣。我認為WBC跟世界大賽，兩者本質上已經是完全不同種類、不同靈魂的賽事了。」