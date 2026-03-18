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▲委內瑞拉傳奇捕手培瑞茲（Salvador Perez，圖）賽前一句「我們是為3000萬人而戰」道出了WBC最核心的商業魔力，國家榮譽感驅動的狂熱，是任何職業賽事都難以複製的終極票房引擎。（圖／美聯社／達志影像）

▲▲中華隊不僅4場比賽全部突破4萬人進場，場均人數更超越傳統強權韓國，僅次於地主日本隊，高居所有參賽國第2位。（圖／記者葉政勳攝）

▲ 義大利國家隊在本屆WBC殺進四強（示意圖），成功讓眾多平時不接觸棒球的義大利球迷為國家隊瘋狂入坑，這正是MLB透過WBC國家隊包裝敲開「棒球荒漠」歐洲市場大門、實現全球化商業版圖擴張野心最有力的佐證。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）在邁阿密落下帷幕，地主美國隊在決賽不敵大黑馬委內瑞拉、含淚屈居亞軍，無緣將金盃留在自家主場。若拉高視野俯瞰這整場全球棒球盛宴的全貌，作為賽事實際主導者的美國職棒大聯盟（MLB），才是這屆WBC背後真正笑到最後的最大贏家。委內瑞拉傳奇捕手培瑞茲（Salvador Perez）賽前那句「我們是為3000萬人而戰」，精準道出了WBC最強大的商業引擎；美多四強賽FS1頻道最高峰817萬人同時在線收看的破紀錄數字，更讓MLB的全球化野心從夢想化為現實。金盃或許飛往南美，但MLB開採的那座金礦，正在地球每一個角落悄然成形。這項賽事之所以能引發全球性的集體狂熱，正是因為它賦予了每一件球衣無與倫比的沉甸甸重量。委內瑞拉傳奇捕手、堪薩斯市皇家鐵捕培瑞茲在決賽前的訪問中，為國家隊的精神意義給出了無法被任何行銷文案取代的完美詮釋：「我愛堪薩斯市，我不想讓人誤會……但當你為國家打球時，那是完全不同的感受。這很特別，我們是為3000萬人而戰。」這種由純粹的國家榮譽感所驅動的熾熱狂熱，不僅讓場上的球員願意燃燒生命、傾盡一切，更直接轉化為任何球隊常規賽都難以複製的驚人收視印鈔機效應。就如同台灣球迷塞滿東京巨蛋，上屆預賽總進場人數為180958人，而本屆東京賽區的總觀眾數竟高達365524人，整整翻了一倍。中華隊不僅4場比賽全部突破4萬人進場，場均人數更超越傳統強權韓國，僅次於地主日本隊，高居所有參賽國第2位。國家隊賽事所能帶來的商業效益究竟有多龐大？以17日在邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）上演的美國對決多明尼加四強賽為例，這場萬眾矚目的史詩級對決直接改寫了WBC的轉播收視歷史。根據統計，這場美國隊以2比1驚險勝出的頂上對決，在FS1與FOX Deportes兩大電視頻道合計共吸引了高達736.9萬名觀眾同時收看，正式登頂成為WBC錦標賽史上「最多觀眾收看的轉播賽事」。其中，單一頻道FS1就湧入了686.4萬名觀眾，一舉創下該電視網自2019年以來的最高單場收視紀錄，並毫無懸念地稱霸了當週末全美所有體育賽事的收視冠軍寶座。更讓人瞠目結舌的數字出現在比賽的最後關頭，當賽事進入美東時間晚間11點至11點08分、美國隊確定以驚天逆轉搶下隊史第三次決賽門票的封喉時刻，FS1的即時收視人數更是急遽狂飆，在最高峰衝上了817萬人的歷史性高峰。這個數字清楚說明了，在「國家榮譽」的強力催化之下，棒球賽事所能激發的群眾黏著度與商業潛力，早已遠遠超越了任何一場大聯盟的例行賽事所能企及的天花板。大聯盟投入鉅資舉辦WBC，有了北美市場破紀錄的收視數字作為強力底氣，其更深遠的終極戰略目標，始終對準著難以觸及的「海外市場拓展」。正如在社群網路上出現的有趣現象：有一名義大利網友根本看不懂棒球規則，卻因為義大利國家隊一路殺進四強而陷入瘋狂。這正是 MLB 夢寐以求的畫面！在以足球為絕對信仰的歐洲市場，棒球向來是冷門運動。但透過國家隊賽事的包裝，WBC 成功打破了運動種類的隔閡，讓平時不接觸棒球的海外民眾產生了強烈共鳴。當那位義大利球迷跟著比賽進程歡呼雀躍時，他腦海中關注的早已不只是棒球本身，而是「義大利在世界舞台上的驕傲勝利」。這種由國家認同感轉化而來、無法用金錢直接購買的深層關注度，正是MLB精心設計用來敲開全球市場大門的最鋒利敲門磚，並將在未來源源不斷地直接變現為龐大的海外轉播權利金增長、國際頂級贊助商的積極進駐，以及全球周邊商品版圖的無限擴張。這屆WBC，美國隊在賽場上輸了，冠軍獎盃最終沒能留在美國本土。但MLB透過激發如培瑞茲所說的「3000萬人的狂熱信念」、藉由破817萬人同時在線見證的收視奇蹟，以及成功引燃義大利等非傳統棒球國家球迷的熱情之火，在商業化與全球推廣的戰略高地上取得了空前的輝煌成功，大聯盟正一步步實現其野心，將棒球這項原本侷限於美洲與東亞的運動，推向真正的全球化商業帝國。