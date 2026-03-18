委內瑞拉做到了！他們不僅擊敗了陣容堅強的美國隊，更成功奪下隊史首座世界棒球經典賽（World Baseball Classic）冠軍。為了慶祝這歷史性的一刻，官方合作夥伴Fanatics已全面上架2026世界棒球經典賽冠軍系列商品。
委內瑞拉擊敗美國 首度奪冠
這場在邁阿密loanDepot球場舉行的冠軍戰整晚都充滿委內瑞拉的氣勢。委內瑞拉一路保持2：0領先，直到美國隊靠著布萊斯哈波（Bryce Harper）敲出追平比數的2分全壘打才甦醒。然而委內瑞拉並未因此沉寂，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在9局上半擊出一支深遠的二壘安打，再次為球隊要回領先，並成功奠定勝基擊退美國隊。
球迷現在即可前往Fanatics網站，選購委內瑞拉球員在封王當下穿著的同款官方紀念商品。以下為官方重點商品與售價整理：
委內瑞拉2026世界棒球經典賽冠軍商品售價一覽
【服飾與帽款】
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這場在邁阿密loanDepot球場舉行的冠軍戰整晚都充滿委內瑞拉的氣勢。委內瑞拉一路保持2：0領先，直到美國隊靠著布萊斯哈波（Bryce Harper）敲出追平比數的2分全壘打才甦醒。然而委內瑞拉並未因此沉寂，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在9局上半擊出一支深遠的二壘安打，再次為球隊要回領先，並成功奠定勝基擊退美國隊。
委內瑞拉2026世界棒球經典賽冠軍商品售價一覽
【服飾與帽款】
- NewEra2026世界棒球經典賽冠軍更衣室9SEVENTY可調式球帽(白)：$48.00(約台幣1528元)
- Nike冠軍更衣室連帽T恤(炭灰)：$85.00(約台幣2706元)
- Nike拱型標誌連帽T恤(寶石藍)：$80.00(約台幣2547元)
- Nike冠軍更衣室T恤(炭灰/女款無煙煤色)：$50.00(約台幣1592元)
- Nike拱型標誌T恤(寶石藍)：$40.00(約台幣1274元)
- Nike青少年款與童款冠軍更衣室T恤：$30.00至$40.00(約台幣955元至1274元)
- Fanatics嬰幼兒與青少年款T恤：$26.00至$28.00(約台幣828元至892元)
- Antigua冠軍紀念套頭衫與Polo衫系列：$55.00至$120.00(約台幣1751元至3821元)
- 麥可賈西亞MVP8吋搖頭公仔：$90.00(約台幣2866元)
- 尤亨尼歐蘇亞雷斯/小羅納德阿庫尼亞/薩爾瓦多培瑞茲/米格爾卡布瑞拉/蘭傑蘇亞雷斯/傑克森喬里奧/路易斯阿拉斯/威爾森康崔拉斯8吋搖頭公仔：每款$80.00(約台幣2547元)
- 小羅納德阿庫尼亞主場球衣(白)：$199.99(約台幣6368元)
- 傑克森喬里奧主場球衣(白)：$199.99(約台幣6368元)
- 小羅納德阿庫尼亞與傑克森喬里奧雙簽名打擊頭盔(限量25頂)：$699.99(約台幣22288元)
- 小羅納德阿庫尼亞與傑克森喬里奧雙簽名冠軍棒球(限量25顆)：$499.99(約台幣15920元)
- 小羅納德阿庫尼亞簽名打擊頭盔：$549.99(約台幣17512元)
- 傑克森喬里奧簽名打擊頭盔：$449.99(約台幣14328元)
- 小羅納德阿庫尼亞簽名冠軍棒球(附「26WBCChamps」銘文)：$349.99(約台幣11144元)
- 傑克森喬里奧簽名冠軍棒球(附「26WBCChamps」銘文)：$229.99(約台幣7323元)
- 傑克森喬里奧簽名迷你打擊頭盔：$179.99(約台幣5731元)
- ToppsNOW®2026世界棒球經典賽紀念卡：$8.99至$99.99(約台幣286元至3184元)
- HighlandMint13x16吋青銅紀念幣相框：$99.99(約台幣3184元)
- HighlandMint純銀紀念幣：$49.99(約台幣1592元)
- WinCraft3x5呎單面豪華冠軍旗幟：$48.00(約台幣1528元)
- WinCraft冠軍更衣室22x42吋慶祝毛巾：$32.00(約台幣1019元)
- WinCraft12x30吋高級冠軍錦旗：$15.00(約台幣478元)
- WinCraft冠軍紀念徽章：$12.00(約台幣382元)
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