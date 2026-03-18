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▲洛杉磯道奇隊冠軍教頭羅伯斯（Dave Roberts，圖）已對執掌2028年洛杉磯奧運美國棒球國家隊表達高度興趣。（圖／美聯社／達志影像）

第六屆2026年世界棒球經典賽（WBC）正式落幕，星光熠熠的地主美國隊在冠軍決賽以2：3惜敗給委內瑞拉，連續兩屆抱憾屈居亞軍。賽後，美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）在記者會上難掩失落，卻也出乎外界預料地強烈表達了「續任意願」，直言如果下次還有機會，他「100%願意」再次執掌國家隊兵符。然而，面對他在本屆賽會期間頻頻引發爭議的言行與調度，加上2028年洛杉磯奧運即將到來，洛杉磯道奇冠軍教頭羅伯斯（Dave Roberts）更已對執掌美國奧運國家隊表達高度興趣，這支美國夢幻隊究竟該由誰來扛起帥旗，已在美國棒壇掀起討論。面對連續2屆帶兵殺入決賽、卻每次都在距離金盃僅一步之遙的最後關頭，以2比3的心碎比分飲恨落幕的殘酷結局，現年51歲的戴羅沙心中滿是難以言喻的不甘與遺憾。2023年WBC決賽不敵日本武士隊、2026年決賽輸給委內瑞拉，命運以幾乎一模一樣的劇本連續兩次與他開了最殘酷的玩笑。當被記者問及是否願意在下一屆WBC繼續擔任美國隊總教練時，戴羅沙毫不猶豫地給出了最直接的答案：「如果問我願不願意再來一次，我的答案100%是『願意』！我非常渴望能親自衝過那條終點線，不僅因為我們連2屆都打進了決賽，更因為這2次的最後比數都是令人心碎的2比3。」他隨即感性地補充，只要走進賽後休息室，看到球員們眼眶中那份懊悔與不甘，就能完全理解他為何如此執著：「WBC對許多選手來說就像是情感的狂潮，大家為了代表國家而在短短兩個半星期內凝聚成一支軍隊，那種熱情與奉獻精神真的非常感染人。」本屆WBC美國隊集結了賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）等大聯盟頂級重砲，被外界一致譽為「史上最強打線」，但這條夢幻攻擊陣容最終未能如願捧起自2017年以來的第二座金盃，整體打擊表現也在決賽中讓人大失所望。對於打線在決賽的低迷沉默，德羅沙雖然在記者會上率先強調「不想找藉口」，但話鋒隨即一轉，將矛頭指向了賽事舉辦的時間節點：「大家都知道，現在正是春訓初期的備戰階段，選手們都還在為大聯盟開季做熱身準備。如果未來大會能將賽事舉辦時間往賽季中移動，投手的競技狀態一定會更加完整，打者的揮棒調整也能達到最佳水準。總結來說，我們這屆的打線，直到比賽的最後一刻，都沒能真正被徹底點燃。」儘管德羅沙展現強烈的續任企圖心，但他在本屆WBC的整體執教評價可說是毀譽參半，讓美國棒協陷入兩難。最令外界詬病的爭議，是他在預賽B組最後一場對戰義大利前，竟然在晉級資格尚未完全確定的情況下，公開發表「美國隊已確定晉級八強」的輕率言論。雖然美國隊最終順利以B組第2名出線有驚無險，但這番言論立刻遭外界嚴厲批評為「連大會的晉級積分規則都沒搞清楚」，嚴重損害了這位主帥在專業判斷上的公信力。隨著下一場國際棒球盛事，2028年洛杉磯奧運的腳步日益臨近，美國國家隊主帥的位置勢必將面臨外界的全面重新審視。據悉，剛率洛杉磯道奇隊拿下大聯盟世界大賽冠軍的名帥羅伯斯（Dave Roberts），已公開表達了對執掌美國奧運國家隊高度的個人興趣。