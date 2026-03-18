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▲中華隊衝刺主將盧紹軒（圖）在環台第4站屏東六堆站距終點700公尺處遭積沙滑倒摔車，帶傷爬起僅獲第93名，賽後更感性宣告「心已經累了，這可能是最後一屆環台賽了」。（圖／國際自由車環台賽）

▲ 21歲小將張祐誠（圖）在隊友盧紹軒摔車的困難局面下仍發揮出色，拿下本站第30名成為表現最佳的台灣車手，明日將在睽違15年的花東153公里最終站大戰中，扛起中華隊的希望旗幟力拚收官佳績。（圖／國際自由車環台賽）

2026國際自由車環台公路大賽(Tour de Taiwan)進入第4站「屏東六堆站」。在超過30度的高溫烈日下，百名頂尖車手在充滿客家風情的賽道上狂飆131.2公里。最終由首站在臺北市封王的義大利索盧森隊好手拉約維奇(Dusan Rajovic)，以驚人的時速71公里極速衝刺，奪下個人本屆第2個單站冠軍。不過，這卻是令中華隊心碎的一天。32歲衝刺主將盧紹軒在終點前700公尺的大彎道慘遭滑倒摔車，不僅錯失大好成績，賽後更無奈拋出可能退役的震撼彈，最終由21歲小將張祐誠拿下單站第30名，成為本站表現最佳的台灣車手。第4站賽事穿梭於屏東六堆的10個客家庄，全程路線平坦，讓車手們得以盡情飆速。開賽前30公里，集團最高時速甚至一度飆破60公里，平均時速也維持在恐怖的50公里以上。經過沿途的激烈突圍與追趕，比賽在最後1.7公里形成74人大集團衝刺的壯觀局面。拉約維奇展現了傲人的衝刺爆發力，從集團右側殺出重圍，以2小時44分49秒的成績勇奪第2個單站冠軍。賽後他看著車錶驚呼：「我過去衝刺的極速是時速72公里，但今天達到了71公里，這速度已經不能再快了！」而象徵總冠軍的黃衫，則繼續由比利時樂透車隊的格里塞爾(Matys Grisel)穩穩穿在身上。對於將重心放在本站衝刺的中華隊來說，這絕對是令人扼腕的一天。中華隊前半段戰術執行完美，全隊養精蓄銳，成功讓衝刺主將盧紹軒與小將張祐誠在最後關頭卡到極佳位置。沒想到在距離終點僅剩700公尺的大右彎處，路面上的積沙導致盧紹軒失控滑倒摔車。這一摔不僅連帶影響了後方的張祐誠，也讓盧紹軒帶傷爬起衝線僅獲第93名。中華隊教練劉家良惋惜地表示：「今天大家補給與保留體力都做得很好，如果沒有最後轉彎的摔車，我評估盧紹軒絕對有機會擠進前10名，今天真的太可惜了，只能把希望放在明天最後一站。」即將迎來33歲生日、第8度征戰環台賽的盧紹軒，賽後難掩失落與疲態。面對滿身傷痕與錯失的絕佳機會，他無奈地吐露真言：「這可能是我最後一屆環台賽了。我覺得自己差不多了，心已經累了，而且自己競爭力也越來越沒有那麼好。」盧紹軒苦笑著說：「當時卡的位置還不錯，本來想拚個前15名。轉彎處有沙閃不掉就直接掃出去了。要拚成績就是要賭一下，很可惜，今天我賭輸了。」面對老將的傳承與交棒，中華隊將在明日(19日)迎來睽違15年的最終戰「花東幸福台九線站」，全程153.71公里，選手們將在壯麗的東部山水間展開最終的收官大戰，力拚將最高榮耀留在台灣。