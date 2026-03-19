金州勇士隊在在以125：117擊敗華盛頓巫師後，不僅止住了五連敗的低迷，更讓全大通中心（Chase Center）的球迷看見了未來的曙光。雖然本季看起來再嚴重傷病摧殘下，他們的競爭前景已不樂觀，但下一季的布局還是有一些可期待之處。美媒指出，隨著新援傷癒復出並展現強大戰力，勇士明年賽季的「新五虎」藍圖已初具雛形，其中兩名猛將波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）和梅爾頓（De'Anthony Melton）的表現，更被美國媒體NBC點名為休賽季必須續約的核心，兩人本季場均可合計得到31分，攻防都有一定水準。
兩猛將合砍57分 展現頂級化學反應
在對陣巫師的比賽中，兩名即將成為自由球員的悍將表現極為耀眼，波爾辛吉斯全場8投13中，攻下全場最高的30分，另有5籃板、4助攻及3阻攻。梅爾頓17投12中，高效砍下27分，創下生涯單場投籃命中數新高。
兩人單場聯手轟下57分，而放眼整個賽季，波爾辛吉斯場均貢獻17.6分，梅爾頓則有13.4分，兩人場均合砍31分的火力，已成為勇士進攻端不可或缺的支柱。
勇士夢幻「新五虎」陣容曝光
美媒《NBC Sports Bay Area》分析指出，若勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）能在今年7月成功留人，勇士2026-27賽季的理想先發陣容將由以下五人組成：
中鋒：波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）
前鋒：格林（Draymond Green）
前鋒：巴特勒（Jimmy Butler）— 預計於明年從腿部傷勢復出後歸隊，其位置目前由桑托斯（Gui Santos）代打
後衛：柯瑞（Stephen Curry）
後衛：梅爾頓（De'Anthony Melton）
總教練柯爾（Steve Kerr）對此願景表示樂觀，他提到波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）已逐漸找回腿部力量，並能在關鍵時刻透過罰球穩定戰局，直言「重簽波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）將是理想選擇」。
財務與交易的雙重籌碼
雖然梅爾頓（De'Anthony Melton）預計將拒絕350萬美元的球員選項以追求更高薪資，而波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）則因傷病史可能面臨降薪續約，但這兩人的戰力保證了勇士在沒有招募到超級球星的情況下仍具競爭力。同時，若勇士有意策劃大型交易，兩人的合約也將是極具吸引力的籌碼。
此前有消息指出勇士對於詹皇和字母哥仍然有興趣，球隊休賽季可能再次發起追求，但球員市場變數大，勇士在今夏的優勢和別隊相比也沒有特別突出之處。無論最終是否會出手，都需要先留下梅爾頓和波爾辛吉斯，才能進行下一步規劃。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在對陣巫師的比賽中，兩名即將成為自由球員的悍將表現極為耀眼，波爾辛吉斯全場8投13中，攻下全場最高的30分，另有5籃板、4助攻及3阻攻。梅爾頓17投12中，高效砍下27分，創下生涯單場投籃命中數新高。
兩人單場聯手轟下57分，而放眼整個賽季，波爾辛吉斯場均貢獻17.6分，梅爾頓則有13.4分，兩人場均合砍31分的火力，已成為勇士進攻端不可或缺的支柱。
美媒《NBC Sports Bay Area》分析指出，若勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）能在今年7月成功留人，勇士2026-27賽季的理想先發陣容將由以下五人組成：
中鋒：波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）
前鋒：格林（Draymond Green）
前鋒：巴特勒（Jimmy Butler）— 預計於明年從腿部傷勢復出後歸隊，其位置目前由桑托斯（Gui Santos）代打
後衛：柯瑞（Stephen Curry）
後衛：梅爾頓（De'Anthony Melton）
總教練柯爾（Steve Kerr）對此願景表示樂觀，他提到波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）已逐漸找回腿部力量，並能在關鍵時刻透過罰球穩定戰局，直言「重簽波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）將是理想選擇」。
雖然梅爾頓（De'Anthony Melton）預計將拒絕350萬美元的球員選項以追求更高薪資，而波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）則因傷病史可能面臨降薪續約，但這兩人的戰力保證了勇士在沒有招募到超級球星的情況下仍具競爭力。同時，若勇士有意策劃大型交易，兩人的合約也將是極具吸引力的籌碼。
此前有消息指出勇士對於詹皇和字母哥仍然有興趣，球隊休賽季可能再次發起追求，但球員市場變數大，勇士在今夏的優勢和別隊相比也沒有特別突出之處。無論最終是否會出手，都需要先留下梅爾頓和波爾辛吉斯，才能進行下一步規劃。