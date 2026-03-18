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▲黎明學院就靠著隊長謝侄豈轟下21分、7助攻，以及外籍生泰力爆砍30分、22籃板的超狂雙十數據，收下交手健行科大的隊史首勝。（圖／大專體總提供）

黎明學院今（18）日在UBA大專籃球聯賽八強賽中以86：79隊史首度擊敗健行科大。其中隊長謝侄豈轟下21分、7助攻、3籃板，更與外籍生隊友泰力合演驚豔全場的「空中接力」。謝侄豈賽後坦言，從台體大體系毅然決定轉學，就是想跳脫舒適圈，給自己一個挑戰，而如今教練團「職籃規格」的磨練，也讓他對職業舞台還有夢。黎明學院在昨日吞一場慘敗後，今日重新振作，開賽就打出16：3的攻勢。最終黎明學院就靠著隊長謝侄豈轟下21分、7助攻，以及外籍生泰力爆砍30分、22籃板的超狂雙十數據，收下交手健行科大的隊史首勝。談起這場得來不易的對戰首勝，黎明學院總教練吳建龍特別提到健行科大總教練、同時也是恩師的劉孟竹。吳建龍坦言：「跟孟竹哥的對戰好幾次 ，我每次都在跟他學習 。再加上他現在到職業隊去了，我很慶幸可以帶球隊一直跟他對抗。」此外，吳建龍也感謝球員沒有因為昨天的一場敗仗低落，反而把各方面的內容都做得很好。黎明學院今日攻勢凌厲，泰力狂飆30分固然吸睛，但謝侄豈在場上的串聯角色也相當亮眼。談到那記震撼全場的空中接力，謝侄豈謙虛表示是順其自然，「當時切入看到他在那個位置，就把球拋給他了。」這對砍分組合的成形，其實背後有一段挖角故事。吳建龍透露，當初能順利爭取謝侄豈從熟悉的台體大體系轉學，特別要感謝高苑工商教練梁有勝的協力。吳建龍當時向梁有勝表達對謝侄豈的高度欣賞，並親自承諾將以職業標準來培養這位潛力後衛。如今謝侄豈接下隊長重任，展現出的責任感與橋樑的角色，讓吳建龍直言對球隊幫助極大。除了總教練吳建龍的嚴格要求，「敏哥」楊敬敏的加入，更是謝侄豈進步神速的關鍵。謝侄豈分享，楊敬敏傳授了大量實戰經驗，「他在球場上會教我什麼時間點該做什麼動作、腳步該怎麼踩。從預賽到現在，他真的帶給我很多成長。」面對教練團給予的「職業級訓練」，謝侄豈不但沒有退縮，反而更享受這種高競爭力的環境。「這裡人才很多，隊內碰撞比以前多很多，這讓我很快速成長，也是我想來的原因。」謝侄豈透露，目前確實有挑戰職業聯賽的目標，現階段首要任務就是把UBA打好，打出個人身價，未來才會有更多選擇。儘管個人表現已經非常亮眼，謝侄豈還是覺得自己有不足的地方。謝侄豈認為「投籃」是他還能更好的地方，若能提升投籃命中率，就能用更輕鬆的方式解決比賽，而不必每次都殺入禁區強行對抗，「這樣也能減少受傷風險，把比賽變簡單。」