▲這次在UBA代表中信學院對上台師大的比賽，張俊生在快攻接獲隊友傳球後，在罰球線內一大步左右的距離起跳，將球狠狠扣進籃框。（圖／翻攝自SSUtv Sports YouTube）

▲張俊生的灌籃能力相當驚人。（圖／大專體總提供）

UBA大專籃球聯賽今（17）日場上出現一記超越這年齡層該有的灌籃！中信學院張俊生在比賽中上演滑翔飛扣，跳躍到最高點時頭幾乎平框，大約在罰球線內一大步的距離起跳，狠狠將球扣進籃框，這一動作觀賞性極佳，是台灣籃球少見的扣籃精品。張俊生在高中時期就是有名飛人，還拿過灌籃大賽冠軍，當時他秀出起飛後拉桿倒扣灌籃，搏得評審50分青睞，也讓球迷見識到這一位來自光復的超級飛人。這次在UBA代表中信學院對上台師大的比賽，張俊生在快攻接獲隊友傳球後，在罰球線內一大步左右的距離起跳，將球狠狠扣進籃框。這一球雖然沒有太多其他花式動作，但簡潔有力，充滿速度感、真的有滑翔的感覺，也因次在社群上引起熱議論。網路上球迷也紛紛熱議：「這球真的好猛～好扯」、「這滯空能力也太猛了吧犯規⋯⋯」、「飛太遠⋯⋯ @@～ 真的有扯！」、「太飛了⋯⋯近幾年看過滯空最久的」、「超扯 可以去國外培訓了吧」。