我是廣告 請繼續往下閱讀

UBA大專籃球聯賽（University Basketball Association）賽場今（3）日上演罕見插曲，高雄師大對義守大學之戰在首節剩下7分09秒時，竟有一隻戴著黑色項圈的狗狗突然闖入場內，不但在球場中央橫奔亂竄，還對高師大10號蔣杰紘的粉紅色球鞋產生濃厚興趣，咬住鞋帶不放，令全場球員、教練當場看傻眼，義守大學總教練謝玉娟笑著想將牠逗離場，最後是DJ林志彥將這隻狗狗給帶離場。今天在UBA賽場上，高雄師大對決義守大學的比賽中，進行到第一節還剩下7分09秒時，突然有一隻戴著黑色項圈的狗亂入球場，並且看上了高師大10號球員蔣杰紘的粉紅色球鞋，咬著鞋帶不放。這一突然其來的情況也讓所有人傻眼，小娟姊無奈苦笑，主播也笑說：「有看過這種情況嗎？」而這隻狗狗似乎對於球鞋特別情有獨鍾，看到DJ林志彥的鞋子也準備咬下去，嚇得對方趕緊閃腳。由於遲遲不見主人出來處理，最終是林志彥抓住狗狗的項圈，將牠給請下場，這才結束了這突如其來的插曲。過去職業比賽中常常會有動物進場攪亂戰局，但大多數以在戶外的棒球和網球等賽事比較常見，而且主要是鳥或昆蟲等有翅膀的生物。這次發生在是內的籃球場，又是一隻狗闖入，相當罕見。2024年一月，聖安東尼奧馬刺隊在對上明尼蘇達灰狼隊的比賽中，突然飛進了一隻蝙蝠，讓比賽暫停止。最後是馬刺吉祥物小野狼（The Coyote）成功用網子抓捕，將牠帶離場上，才讓比賽順利進行。當然在場球員都鼓掌為他歡呼。