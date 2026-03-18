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UBA大專籃球聯賽政治大學昨（17）日以86比79險勝台灣藝大，完成跨季66連勝，不過在第4節6分48秒時，台藝大的張翌峰與政大波波卡爆發衝突，雙方各吞一次違反運動精神犯規，在等待電視輔助判決結果的同時，台藝主帥葛記豪在場邊教育選手畫面被鏡頭捕捉，此舉動要被球賽主播讚爆。在等待判決的過程中，葛記豪利用暫停時間對自家選手進行機會教育，他說道：「如果你們被欺負我一定替你們講話，但不要去搞這些小動作，我們就好好打球」。另外也特別提醒張翌峰：「如果你覺得是自己做錯等一下上去跟陳子威教練還有波波卡道歉，這不是示弱，是不該有的動作就不要有」，這話一出也獲得球賽主播大力稱讚。從畫面可以看出，兩人的手確實有糾纏在一起，張翌峰在比賽中先做出對抗的動作，波波卡則是在死球時拐子打在對手身上，主播球評看到重播之後都認為張翌峰的動作其實比較小，但裁判還是給了雙方犯規。