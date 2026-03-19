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▲去年榮獲國家聯盟賽揚獎的美國隊王牌投手史金恩茲（Paul Skenes）在社群媒體上傳的一張照片，卻意外引發他的正妹女友「大吃飛醋」，成為賽場外的熱門花邊話題。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）決賽中，美國隊最終以2：3不敵委內瑞拉，無緣奪回世界第一的寶座。不過就在氣氛緊繃的決賽前夕，去年榮獲國家聯盟賽揚獎的美國隊王牌投手史金恩茲（Paul Skenes）在社群媒體上傳的一張照片，卻意外引發他的正妹女友「大吃飛醋」，成為賽場外的熱門花邊話題。引起熱烈討論的，是史金恩茲在17日（台灣時間18日）決賽前夕於Instagram上傳的一張自拍照。照片背景位於球隊的遊覽車內，史金恩茲開心地與同屬美國隊的明星游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）同框合影，展現出絕佳的革命情感。沒想到這張兄弟情深的合照，竟引來史金恩姿的女友、美國知名體操網紅鄧恩（Livvy Dunne）親自留言。她在評論區幽默地寫下：「老實說...我的位子已經被小威特奪走了。」以略帶吃醋的可愛口吻，抗議男友與隊友的「放閃」行為。這段情侶間的有趣互動隨即被美國體育權威媒體《體育畫刊》的Instagram官方帳號轉發，並特別註解：「鄧恩對史金恩茲今晚WBC決賽前與美國隊友的自拍做出了回應。」貼文一出，立刻引來大批美國球迷熱烈留言。有球迷打趣地吐槽：「說實話，他跟小威特在一起的時候笑容滿面呢！」也有人開玩笑表示：「她終於認清自己的地位了。」現年23歲的史金恩姿不僅情場得意，球場上的宰制力也無庸置疑。他在上個賽季（2025年）以防禦率1.97、狂飆216次三振的壓倒性成績，勇奪國家聯盟賽揚獎。而在本屆WBC賽事中，他同樣展現王牌價值，總計登板2場，主投8.1局送出9次三振，防禦率僅1.08，並順利拿下2場勝投，雖然最終未能幫助美國隊奪冠，但其好表現依然備受肯定。