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▲馬刺戰績51勝18敗聯盟戰績第二，落後雷霆3場勝差，斑馬場均24.2分、11.1R籃板、3火鍋，同樣很有說服力。圖／路透／達志影像）

▲斑馬今年才22歲，NBA生涯第三個賽季，2023 年選秀狀元，今年帶領馬刺一飛沖天。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

馬刺224公分長人「斑馬」Victor Wembanyama有沒有可能搶下年度MVP？前NBA球員Robert Horry認為，「Victor Wembanyama應該就是年度最佳防守球員，這個聯盟基本上沒什麼人在防守，但年度MVP有不少人排在Wenbamyama前面，Shai Gilgeous-Alexander、Luka Doncic都是，大多數人看重的還是得分，Wembanyama缺席不少比賽。」Robert Horry再強調，活塞Cade Cynningham和塞爾蒂克Jaylen Brown也打得非常出色，他們都能在年度MVP競爭吸引相當多關注。其實目前年度MVP只有兩個人在爭。第一熱門是Shai Gilgeous-Alexander，雷霆戰績聯盟第一，54勝15敗遙遙領先所有球隊很有說服力，Shai Gilgeous-Alexander場均31.7分聯盟得分榜第二，第四節關鍵先生，連續128場得分至少20分剛寫下NBA歷史最長紀錄，舊紀錄是上古神獸張伯倫(Wilt Chamberlain)的126場。第二熱門應該就是斑馬，馬刺戰績51勝18敗聯盟戰績第二，落後雷霆3場勝差，斑馬場均24.2分、11.1R籃板、3火鍋，同樣很有說服力。我不認為金塊中鋒Nikola Jokic、湖人後衛Luka Doncic有機會搶年度MVP，因為戰績落後雷霆、馬刺太多。活塞Cade Cynningham和塞爾蒂克Jaylen Brown機率更低，在聲勢、形象、觀感、比賽主宰力每個可能評量標準中，斑馬都贏過這幾個聯盟頂級球星。年度MVP評選第一看戰績，第二看比賽影響力和主宰方式，第三看數據有多少說服力，第四就是媒體緣和很難捉摸的人氣。斑馬除了球隊戰績第二落後雷霆，其他每個關鍵指標不是第一就是第二。因此斑馬如果想要在生涯第三季搶下年度MVP，成為聯盟看板人物和門面，他唯一方式就是剩下13場例行賽全勤出賽，帶領馬刺戰績超越雷霆。目前斑馬出賽54場，剩下13場例行賽只要出賽11場就能達到個人獎項評選最低門檻(65場)，只要戰績能超越雷霆，甚至追平雷霆，斑馬都有可能完成超越，摘下年度MVP。斑馬今年才22歲，NBA生涯第三個賽季，2023 年選秀狀元，今年帶領馬刺一飛沖天。馬刺上次賽季拿下50勝是2016-17年球季，時隔九年馬刺再度單季勝場取得至少50勝，斑馬是今年聯盟火鍋王，禁區防守能力和協防影響力無人能比，從三分線外到籃下護框斑馬無所不在，超凡比賽影響力已經深深烙印在全世界球迷心中。雷霆表現一直很穩定，Shai Gilgeous-Alexander更是聯盟最穩定，關鍵球最有把握球員，雷霆例行賽也剩下13場，馬刺想要在戰績上超越雷霆，確實有很高難度。今年NBA充滿各種神奇和玄學，馬刺迅速崛起就是最神奇故事，斑馬在攻防兩端展現非凡統治力簡直成為所有球隊噩夢，斑馬完全掌握年度最佳防守球員聲勢也是前所未見。斑馬搶年度MVP，機率還是存在，他排第二熱門。