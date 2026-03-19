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▲金州勇士目前33勝35敗、西區僅領先拓荒者0.5場勝差，季後賽席次岌岌可危，若柯瑞能在月底前順利復出，預計可獲得7至9場實戰機會調整狀態，成為球隊殺進附加賽的最後一張王牌。（圖／美聯社／達志影像）

2025-26賽季NBA例行賽進入最後的生死衝刺階段，戰績岌岌可危的金州勇士終於迎來了振奮人心的重大好消息！因右膝髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）已連續缺陣高達19場比賽的當家超級巨星柯瑞（Stephen Curry），目前復原進度超乎外界預期。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新獨家爆料，球團對於柯瑞能在「本月底前歸隊」抱持著高度的審慎樂觀態度。這對目前在西區排名拉響警報、僅以微乎其微的0.5場勝差領先第10名波特蘭拓荒者的勇士隊來說，無疑是此刻最需要的一劑強心針。查拉尼亞在參與ESPN旗艦節目《NBA Today》時，向全球球迷分享了這位神射手傷勢的最新獨家進展。「根據我的線報，柯瑞在週二下午於波士頓進行了一場高強度的場上訓練，隨後球團對他能在本月底前重返陣容抱持著審慎樂觀的態度。」查拉尼亞隨即進一步透露了令勇士球迷格外振奮的具體細節：「他已經開始進行跑動、切入與各方向的移動，甚至能夠承受一定程度的輕微身體對抗，就像我們熟悉的那個無所不能的柯瑞一樣。但最關鍵、最重要的一點是，他現在完全沒有經歷過去幾週、或是一個月前必須接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療時的那種膝蓋腫脹感。所以現在的工作重點，在於讓他持續累積體能與球感，讓膝蓋感覺越來越舒適，直到他能做出信心十足的重返球場終極決定。」金州勇士曾在3月11日對柯瑞的傷勢進行最新一次全面評估，彼時球團對外宣布這位球隊靈魂人物已正式展開場上訓練，並預計將在3月21日進行下一次的醫療評估，以決定後續的復出時程規劃。若勇士球團最終傾向讓這位球迷最愛的當家明星選擇在自家主場以最隆重的方式溫馨回歸，那麼最被外界看好的時機點，很可能落在3月25日迎戰布魯克林籃網（Brooklyn Nets），或是3月27日對陣華盛頓巫師（Washington Wizards）的兩場主場賽事，這也被各方球評與媒體視為目前最合理且最安全的復出選擇。今日作客波士頓塞爾提克的客場挑戰結束後，勇士隊本季例行賽僅剩下最後的13場硬仗。若柯瑞能在未來一至兩週內順利復出回歸，他預計將能獲得約7到9場的寶貴實戰機會，用來甩開長達19場缺陣所積累的生鏽感，並將個人競技狀態一步步調整至巔峰，以最佳姿態迎接高張力、一戰定生死的NBA附加賽。目前勇士隊戰績為33勝35敗，在西區排名中僅以0.5場勝差微幅領先第10名的拓荒者隊（33勝36敗），季後賽門票岌岌可危。在這個容不得半點閃失的生死衝刺關頭，柯瑞的火線歸隊，毫無疑問已成為勇士隊能否奮力殺出重圍、守住附加賽席次、再度衝擊季後賽的最後也是最大的一線希望。