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2025-26賽季NBA例行賽持續熱戰，西區霸主奧克拉荷馬雷霆隊展現了恐怖的統治力。才剛在奧蘭多魔術隊主場拿下9連勝，雷霆大軍馬不停蹄飛往布魯克林，結果這場比賽早早就失去懸念，SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）藉由這場比賽，完成「連續130場得分20+」的恐怖里程碑，最終雷霆以121：92血洗籃網隊，輕鬆豪取10連勝。目前雷霆以54勝15負的傲人戰績，在競爭激烈的西區穩穩坐鎮龍頭寶座，展現出直指總冠軍的強大底氣。對比雷霆的意氣風發，處於重建泥淖中的籃網隊則顯得淒慘無比。在核心大將小波特缺陣的情況下，籃網全隊進攻當機、防守形同虛設。比賽前兩節，籃網居然只拿下可憐的24分，還瘋狂發生多達15次失誤。反觀雷霆則是火力全開，半場打完就已經握有36分的巨大領先優勢，讓下半場直接淪為毫無懸念的垃圾時間。面對如此懸殊的戰況，本季MVP大熱門亞歷山大根本不需要流太多汗。他全場僅出賽短短26分鐘，不僅以9投8中的超高命中率輕鬆砍下20分，還外帶6助攻與3抄截。更驚人的是，亞歷山大藉由這場比賽，成功達成了「連續130場得分20+」的恐怖里程碑，再次將自己保持的聯盟歷史紀錄推向新高。這場比賽最讓對手絕望的，是雷霆深不見底的陣容厚度。即便籃網中鋒克拉克斯頓(Nic Claxton)死命盯防，成功限制住雷霆榜眼霍姆格倫，讓他全場6投僅2中，但防住了一個霍姆格倫，卻防不住整支雷霆隊的狂轟猛炸。雷霆全隊共有6人得分上雙，其中從76人隊迎來的替補後衛麥凱恩更是迎來大爆發。他從板凳殺出，三分冷箭連發，全場狂轟最高26分，成為屠殺籃網的頭號暴徒。帶著10連勝的強大氣勢，雷霆接下來將有兩天的休息時間，隨後將迎戰東區倒數第2的華盛頓巫師隊。以雷霆目前的極佳狀態與恐怖深度，挑戰11連勝幾乎是十拿九穩。