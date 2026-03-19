日本武士隊在世界棒球經典賽2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強賽敗給最終奪冠的委內瑞拉，賽後靜謐昏暗的混合採訪區擠滿了日本媒體。先發主投的山本由伸難掩失落：「真的只有悔恨，打從心底覺得不甘心。現在比賽輸了，我只能說很懊悔，就只是這樣。」根據日本媒體報導，山本由伸在第4局展現想繼續投的意願，向休息室說「Two outs（已經兩出局了）」，但井端弘和出於道奇隊的使用限制，不得不在該局結束後、遵守規定將其換下。
這場關鍵戰役中，山本由伸主投4局共用了69球，被敲出4支安打失掉2分，另外送出1次保送與5次三振。距離大會規定的80球限制其實還有11球的空間，為何在戰況膠著時選擇讓他提前退場？背後其實牽涉了美國職棒大聯盟(MLB)球團的「使用限制」。
內部人士透露：道奇隊的「60球」球數限制
賽後日本隊監督井端弘和在解釋換投時機時表示：「如果在半局中途換投，會增加下一任後援投手的負擔。我們一開始的計畫就是以60球左右為基準來安排。」
根據日本記者山田結軌報導，按照短期決賽的常理，像山本由伸這樣的王牌投手通常會盡可能多負擔局數。雖然井端監督並未明說，但根據內部人士透露，大約「60球」的用球數限制，其實是來自洛杉磯道奇隊的要求。
所有參加WBC的大聯盟球員，其起用方式都必須嚴格遵守母球團的意願。因為對大聯盟球團而言，球員必須同時兼顧即將到來的春訓與開季調整，這也是放行球員參賽的附帶條件。大谷翔平(Shohei Ohtani)本屆「專職DH、禁止投球」的規定也是出於相同原因。這並非針對日本隊，美國隊同樣必須遵守母球團對於登板間隔、球數甚至打席數的嚴格指示。
山本還想繼續投 唇語畫面曝光
井端監督對於陣中8名大聯盟球員的起用顯得格外謹慎。在第4局兩人出局時，山本由伸的用球數來到62球，已達到道奇隊設定的門檻。此時投手教練能見篤史走上投手丘，但山本比出「我沒問題」的手勢，並張開雙臂示意內野手回到守備位置，透過轉播畫面可以讀出他的唇語說著：「Two outs」。
能見教練見狀，甚至連手上的記錄本都沒收，便小跑步回休息區向井端監督報告。山本由伸續投面對培瑞茲（Salvador Perez），在滿球數的情況下用第7球（全場第69球）將對手站立三振。完成投球後，他並未準備第5局的投球，因為他深知自己的任務已達上限。他在投手丘上振臂大吼，隨後與在休息區前迎接他的隊友們一一擊掌。
扛起道奇開幕戰先發重任
回顧這場比賽，山本由伸表示：「開局就立刻被打全壘打，第2局也因為長打讓跑者上壘並失分。雖然第3局和第4局順利守住，但面對這支氣勢如虹的球隊，開局的失分確實影響了後續的比賽走向。」他在首局遭阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲出首打席全壘打，第2局也因連續安打失掉第2分。
就在日本隊遭到淘汰的3天後，道奇隊正式宣布山本由伸將擔任2026年賽季的開幕戰先發投手。這位日本的王牌，同時也是這支志在挑戰世界大賽三連霸球隊的絕對王牌。隨著委內瑞拉奪下WBC歷史首冠，各家大聯盟球團也正式將目光轉向即將開打的新賽季。
我是廣告 請繼續往下閱讀
內部人士透露：道奇隊的「60球」球數限制
賽後日本隊監督井端弘和在解釋換投時機時表示：「如果在半局中途換投，會增加下一任後援投手的負擔。我們一開始的計畫就是以60球左右為基準來安排。」
根據日本記者山田結軌報導，按照短期決賽的常理，像山本由伸這樣的王牌投手通常會盡可能多負擔局數。雖然井端監督並未明說，但根據內部人士透露，大約「60球」的用球數限制，其實是來自洛杉磯道奇隊的要求。
所有參加WBC的大聯盟球員，其起用方式都必須嚴格遵守母球團的意願。因為對大聯盟球團而言，球員必須同時兼顧即將到來的春訓與開季調整，這也是放行球員參賽的附帶條件。大谷翔平(Shohei Ohtani)本屆「專職DH、禁止投球」的規定也是出於相同原因。這並非針對日本隊，美國隊同樣必須遵守母球團對於登板間隔、球數甚至打席數的嚴格指示。
井端監督對於陣中8名大聯盟球員的起用顯得格外謹慎。在第4局兩人出局時，山本由伸的用球數來到62球，已達到道奇隊設定的門檻。此時投手教練能見篤史走上投手丘，但山本比出「我沒問題」的手勢，並張開雙臂示意內野手回到守備位置，透過轉播畫面可以讀出他的唇語說著：「Two outs」。
能見教練見狀，甚至連手上的記錄本都沒收，便小跑步回休息區向井端監督報告。山本由伸續投面對培瑞茲（Salvador Perez），在滿球數的情況下用第7球（全場第69球）將對手站立三振。完成投球後，他並未準備第5局的投球，因為他深知自己的任務已達上限。他在投手丘上振臂大吼，隨後與在休息區前迎接他的隊友們一一擊掌。
回顧這場比賽，山本由伸表示：「開局就立刻被打全壘打，第2局也因為長打讓跑者上壘並失分。雖然第3局和第4局順利守住，但面對這支氣勢如虹的球隊，開局的失分確實影響了後續的比賽走向。」他在首局遭阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲出首打席全壘打，第2局也因連續安打失掉第2分。
就在日本隊遭到淘汰的3天後，道奇隊正式宣布山本由伸將擔任2026年賽季的開幕戰先發投手。這位日本的王牌，同時也是這支志在挑戰世界大賽三連霸球隊的絕對王牌。隨著委內瑞拉奪下WBC歷史首冠，各家大聯盟球團也正式將目光轉向即將開打的新賽季。
更多「2026經典賽」相關新聞。