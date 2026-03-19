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▲火箭雖然有杜蘭特與傷癒復出的森根坐鎮，但外線火力嚴重當機，導致進攻空間極度擁擠，頻頻失誤遭到湖人打反擊。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽進入最關鍵的白熱化階段，休士頓火箭在3月19日於主場迎戰洛杉磯湖人，這也是雙方在3天內的第2度交鋒。面對湖人雙核史詩級的發揮，火箭最終以116：124再度飲恨吞敗，不僅苦吞對戰2連敗，在西區的排名也正式從第4名滑落至第5名。這場比賽將火箭隊在進攻空間與戰術應變上的短板徹底暴露，面對湖人無情的智商壓制，火箭引以為傲的體型優勢幾乎蕩然無存。本場比賽完全是湖人雙核的個人秀。當家控衛唐西奇(Luka Doncic)狂砍40分9籃板10助攻的準大三元數據，他向全聯盟展現了教科書級別的破包夾藝術。面對火箭湯普森(Amen Thompson)、伊森(Tari Eason)與小史密斯(Jabari Smith Jr.)等頂尖大鎖的輪番伺候，唐西奇不僅能從雙人夾擊中穿梭自如，更頻頻送出不看人傳球，精準找到詹姆斯(LeBron James)與八村壘(Rui Hachimura)輕鬆吃餅，將火箭的防線徹底肢解。而在唐西奇的穿針引線下，高齡41歲的詹姆斯打出了極致高效的表現。他全場14投13中，命中率直逼完美，狂轟30分5籃板。詹姆斯不僅在防守端拉滿對抗強度，在進攻端更是甘願放下球權，積極參與無球反跑與空切，包辦了許多藍領苦工的活。這與對面的火箭核心杜蘭特(Kevin Durant)形成了強烈對比。當一支球隊擁有兩位具備歷史級別球商的巨星，並能如此高效發揮時，對手確實只能感到絕望。火箭此役最大的痛點，在於令人窒息的進攻空間。雖然傷癒復出的森根(Alperen Sengun)高效砍下27分10助攻，試圖透過手遞手掩護解放杜蘭特的持球壓力，但火箭的陣容配置卻存在著先天的致命傷。當阿門與森根同時在場時，外線空間已被嚴重壓縮，加上伊森在3月份陷入了極度低迷的投籃泥淖，他3月三分球累積28投僅1中，命中率是慘不忍睹的4%，這讓火箭的半場陣地戰宛如便祕般痛苦。在缺乏合格外線牽制點的情況下，謝潑德(Reed Sheppard)此役三分6投1中，小史密斯8投2中。杜蘭特與謝潑德在面對高強度壓迫時處理球顯得極為吃力，兩人合計發生高達7次失誤。湖人藉此頻頻發動防守反擊，在上半場就以16比4的快攻得分徹底打爆火箭。針對上一場讓唐西奇狂砍36分的慘痛教訓，火箭主帥烏度卡(Ime Udoka)在賽前做了防守策略的180度大轉彎。從鼓勵唐西奇單打，改為開局就對他祭出瘋狂包夾，並刻意放空湖人中鋒艾頓(Deandre Ayton)處理球。不過，湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)立刻見招拆招。他巧妙利用艾頓順下接球吸引火箭輪轉，若對上後衛就直接強吃，若遭遇鋒線協防就迅速分球給弱側空檔的詹姆斯。湖人雲淡風輕地化解了火箭的針對性防守。相較之下，火箭無論在破包夾能力、陣地戰進攻層次，還是臨場應變的速度上，都與湖人有著明顯的檔次落差。儘管湖人是西區前6強中體型最為劣勢的球隊，理應是火箭最能發揮對抗優勢的對手，但湖人憑藉著兩位球星超凡的籃球智商與體系運作，成功抹平了體型上的劣勢，也讓火箭隊季後賽之路的隱憂徹底浮上檯面。