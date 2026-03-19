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東亞超級聯賽（EASL）六強賽昨（18）日在澳門點燃戰火，桃園璞園領航猿以89：69擊敗首爾SK騎士，連續兩年挺進四強，成為本屆唯一晉級的台灣球隊。今（19）日賽前記者會上，當家一哥「夜王」盧峻翔被日本、韓國等隊點名嚴加看防，他則笑說有感受到、但不會過度受到影響，「很高興讓日本球迷、球隊認識到我是誰，也是因為東超這個賽事，就準備好自己，展現出最好的狀態。」盧峻翔本季東超7場出賽，場均繳出19.9分、3.3籃板、2.9助攻與1.2抄截，6強首戰面對首爾SK騎士也有12分貢獻，得分為本土最高，本場面對日本B聯盟強權東京電擊，盧峻翔坦言壓力更重了，「我一個台灣本土球員，面對日本其他職業球隊，有更重大責任要去面對，必須要面對這些事情，我不會去反抗它。」東超4強出爐，其中包含3支日本球隊，回顧去年，領航猿在冠軍戰以4分之差敗給廣島蜻蜓，盧峻翔則表示會從去年失敗中學習，「我們去年也失利在日本球隊手上，今年我很看好我們自己，也會從去年的失敗中成長。」領航猿總教練卡米諾斯賽前同樣大讚東京電擊實力很強，「他們洋將預算幾乎等於我們整支球隊薪資。能在這樣的舞台競爭，代表我們正在成長。」