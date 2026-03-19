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▲湖人雙核唐西奇（左）與詹姆斯（右）近期聯手打出史詩級表現，唐西奇進攻端持續暴走、詹姆斯攻守俱佳展現41歲老將價值，讓西區對手找不到有效的應對解方。（圖／美聯社／達志影像）

▲人替補前鋒八村壘（Rui Hachimura）連續兩場在關鍵時刻穩穩命中，成為第二陣容最可靠的得分利器，與史馬特的防守中流砥柱地位相互輝映。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（19）日在客場以124：116力退休士頓火箭，不僅豪取本季新高的七連勝，更向全聯盟宣告他們已調整至最佳型態。這支紫金軍團目前的化學效應已經達到巔峰，成為他們在激烈西區力保勝果的最強武器。本場比賽，湖人先發陣容的發揮堪稱完美。當家控衛唐西奇(Luka Doncic)在進攻端持續暴走，已然成為湖人每場比賽最穩定的得分箭頭。而詹姆斯(LeBron James)近期的狀態更是令人驚豔，不僅進攻效率極高，連防守端的積極性也被徹底激發，完美展現了領袖價值。搭配上中鋒艾頓(Deandre Ayton)近期的連續爆發與關鍵時刻的強心臟，以及里夫斯(Austin Reaves)在得分與串聯上的穩定輸出，甚至在防守端也帶來意想不到的驚喜。這四人的完美連線，組成了湖人現階段堅不可摧的基本盤。儘管史馬特(Marcus Smart)在進攻端的表現起伏較大，但他始終是球隊防守端的中流砥柱。對陣火箭一役，他單場送出2次抄截，不僅自帶防守體系的強大壓迫感，總能在關鍵時刻挺身而出左右局勢，徹底展現了他的防守價值。替補席的貢獻同樣功不可沒。八村壘(Rui Hachimura)連續兩場在關鍵時刻穩穩命中，進攻輸出已達極度穩定的境界，成為第二陣容的得分利器。另外，拉拉維亞(Jake LaRavia)則完美扮演了萬金油角色，縱使帳面數據不顯眼，卻能在籃板與防守端提供實質貢獻，存在感十足。射手肯納德(Luke Kennard)本場命中率終於回暖，若後續能減少持球比例、專注於接球投籃，他絕對是值得肯定的外線火力點。唯一需要調整的是海斯(Jaxson Hayes)，近期狀態低迷屢遭打點，若能盡快鞏固籃下終結能力，湖人的陣容深度將無懈可擊。湖人這波連勝的最大關鍵，在於全隊防守正在經歷一場徹底的蛻變。無論是輪換補位、場上溝通還是人盯人的硬度，整體表現都無可挑剔，並且在防守反擊上保持著極高的堅決度。光是從本場對火箭核心杜蘭特(Kevin Durant)的包夾戰術來看，湖人全隊的執行力堪稱完美，成功限制了對方的進攻樞紐。現在的湖人，在攻防兩端的帶動與連動已經達到了極高的水準，這波七連勝絕非偶然，而是體系成熟的必然結果。若能保持這股氣勢，紫金大軍衝擊總冠軍的雄心絕對不容小覷。