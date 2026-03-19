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▲美秀集團成軍10年，一開始只是為了做課堂作業而組團，沒想到走過10年，他們宣布回家鄉嘉義開唱，今起開放購票。（圖／美秀集團提供）

「我們是來自嘉義的美！秀！集！團！」這句震撼許多音樂祭現場、喊了整整十年的開場白，終於要帶著最深的情懷回到家鄉！成軍邁入第十年的美秀集團，正式宣布將於今年5月23日、24日回到嘉義舉辦別具意義的十週年演唱會《AS= =+》，今日起開始售票。《NOWNEWS今日新聞》特別整理售票資訊，帶您一次掌握。這場備受矚目的家鄉秀消息，最早在今年3月1日的《浮現祭》演出結束時公開。當時大螢幕一亮出資訊，台下萬名歌迷瞬間沸騰，歡呼聲如雷，社群平台更在當晚立刻被洗版。由於這是美秀集團首次在家鄉舉辦大型演唱會，許多死忠歌迷深怕一票難求，甚至在尚未開賣前就急著在網路上發起預防性徵票。回首這三千多個日子，美秀集團的音樂之路宛如一場奇幻冒險，而最初的起點，其實只是一項大學課堂作業。自2016年成軍以來，他們憑藉獨特的「賽博台客」風格與自製樂器，不僅在台灣樂壇建立極高辨識度，更累積入圍金曲獎、金音創作獎、全美獨立音樂獎等超過15項國內外大獎。適逢10週年，團員們選擇告別過往華麗的外部包裝，回歸最純粹的樂團本質。《AS= =》是他們持續探索未來的巡迴計畫，而回到嘉義升級登場的《AS= =+》則象徵10年累積後的全新進化。團員們表示：「能在十週年回嘉辦演唱會，絕對是最有意義與最具儀式感的一件事。」為此，他們特別預告歌單將全面升級，帶來尊榮級別的編排，要把所有到場支持的歌迷都升級成Plus。