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▲客委會古秀妃主委至光復光車站跟光復鏟子超人加油團一起為選手加油。（圖／國際自由車環台賽）

▲旅外好手馮俊凱(左2)在幸福台九線站前段嘗試突圍。（圖／國際自由車環台賽）

▲本日中華隊表現最佳為單站第12的盧紹軒(左2)。（圖／國際自由車環台賽）

2026年國際自由車環台公路大賽（Tour de Taiwan）今（19）日迎來睽違整整15年的花東賽場收官大戲！在客家委員會的大力支持下，第5站也是全程最長一役「幸福台九線站」全程153.71公里，從台東鹿野鄉公所起跑、沿台九線縱谷客家聚落一路北上，在壯麗山水的見證下抵達花蓮鯉魚潭遊客中心。最終由日本紀南車隊德國車手卡斯騰森（Lucas Carstensen）以3小時24分47秒奪下本站單站冠軍，比利時樂透車隊（Lotto Dstny）法國車手格里塞爾（Matys Grisel）則以驚險的5秒差距成功守住象徵總冠軍的黃衫，但衝刺王綠衫卻被西班牙尤斯卡特車隊（Euskaltel-Euskadi）的亨尼金（Paul Hennequin）靠著積分反超奪走。中華隊方面，老將盧紹軒一掃前一站摔車的陰霾，以本站第12名成為本屆五站以來中華隊的單站最佳成績。今年環台賽最終站在客家委員會主委古秀妃的支持下重返花東，沿途穿越關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐等台九線沿線客家聚落，超過1500位熱情加油的民眾在路旁為車手們呐喊助威，大會更特別邀請花東在地的客家表演藝術，讓來自各國的頂尖車手在最終站感受到最純粹的台灣客家人情味。古秀妃在賽前感性表示：「幸福台九線站是今年環台賽唯一橫跨台東到花蓮兩個縣市的賽段，從南到北全部都是東部客家人聚集的地方，這裡有最美麗的青山綠水、最開闊的碧海藍天，歡迎全球朋友來到花蓮、台東旅行！」比賽從一開賽就高潮迭起，僅24公里處的第一個衝刺點便上演關鍵變化。原本同時持有黃衫與綠衫的格里塞爾，以40分僅領先居次亨尼金的39分整整1分。亨尼金在第一個衝刺點前4公里就成功加入4人突圍集團，最終獲得衝刺點第3名取得2分，瞬間反超格里塞爾；終點衝刺更以本站第5名再獲11分衝刺積分，最終以52分的總積分反超奪下衝刺王綠衫。「經過這五天的奮戰，身心都達到了極限。今年我得到兩次第二，我覺得很受鼓勵，幸好今天多了一點點運氣。」亨尼金賽後開心地分享。黃衫爭奪戰同樣驚險萬分。比利時樂透車隊雖擁有格里塞爾與福斯（Matthew Fox）排名前二的雙重保險，但兩人分別以4秒與7秒的微幅差距領先。排名第三的洛佩茲（Jordi López）在第一個衝刺點拿下第2減時2秒，讓格里塞爾壓力大增。所幸主集團在最後16公里併成大集團，洛佩茲最終僅衝下本站第11無法得到減秒，讓格里塞爾最終以5秒的驚險差距成功保住黃衫捧走總冠軍，「的確途中有點擔心，但很開心最後成功留住這件黃衫。」中華隊今日在終點前16公里處順利開出三人列車全力衝刺，盧紹軒最終以本站第12衝線，是中華隊本屆五站以來的單站最佳成績；張祐誠緊跟其後以第22衝線，同樣是本屆個人最佳表現。馮俊凱、杜志濠則在進入登山點前主動帶領集團節奏，為台灣車手展現全員分工的精彩戰略執行。前一站摔車帶傷的盧紹軒賽後終於咧嘴而笑：「今天算比較順利，但如果昨天沒有摔，今天搞不好會有更好的成績。」教練劉家良則表示滿意：「大家各自發揮所長，在爬坡戰讓爬坡最好的選手出擊，平路戰讓大家磨合卡位，最後推出最好的衝刺手，每個人都做到他們想做到的。」劉家良更特別稱讚40歲老將洪坤弘在全程的無私補給付出：「他是今年的亮點，補給的量超乎想像的多，讓這些年輕選手完全不用擔心補水，他在背後的任務非常辛苦。」整體而言，9名台將中以年僅19歲的黃暐程總排名第40最亮眼，甚至優於旅外車隊擔任副手的何硯宜（第59）與馮俊凱（第82）。黃暐程謙虛表示：「學長他們是要輔助車隊，排名不代表什麼，這是我第一次環台賽，還有很多卡位時機要學習。」馮俊凱則以前輩身分鼓勵：「台灣年輕車手表現已經不錯了，但還有很多比賽經驗需要累積。」