2026年國際自由車環台公路大賽（Tour de Taiwan）今（19）日迎來睽違整整15年的花東賽場收官大戲！在客家委員會的大力支持下，第5站也是全程最長一役「幸福台九線站」全程153.71公里，從台東鹿野鄉公所起跑、沿台九線縱谷客家聚落一路北上，在壯麗山水的見證下抵達花蓮鯉魚潭遊客中心。最終由日本紀南車隊德國車手卡斯騰森（Lucas Carstensen）以3小時24分47秒奪下本站單站冠軍，比利時樂透車隊（Lotto Dstny）法國車手格里塞爾（Matys Grisel）則以驚險的5秒差距成功守住象徵總冠軍的黃衫，但衝刺王綠衫卻被西班牙尤斯卡特車隊（Euskaltel-Euskadi）的亨尼金（Paul Hennequin）靠著積分反超奪走。中華隊方面，老將盧紹軒一掃前一站摔車的陰霾，以本站第12名成為本屆五站以來中華隊的單站最佳成績。
睽違15年花東再現！台九線縱谷壯麗山水作為收官舞台
今年環台賽最終站在客家委員會主委古秀妃的支持下重返花東，沿途穿越關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐等台九線沿線客家聚落，超過1500位熱情加油的民眾在路旁為車手們呐喊助威，大會更特別邀請花東在地的客家表演藝術，讓來自各國的頂尖車手在最終站感受到最純粹的台灣客家人情味。
古秀妃在賽前感性表示：「幸福台九線站是今年環台賽唯一橫跨台東到花蓮兩個縣市的賽段，從南到北全部都是東部客家人聚集的地方，這裡有最美麗的青山綠水、最開闊的碧海藍天，歡迎全球朋友來到花蓮、台東旅行！」
亨尼金積分反超奪綠衫！格里塞爾黃衫5秒驚險守住
比賽從一開賽就高潮迭起，僅24公里處的第一個衝刺點便上演關鍵變化。原本同時持有黃衫與綠衫的格里塞爾，以40分僅領先居次亨尼金的39分整整1分。亨尼金在第一個衝刺點前4公里就成功加入4人突圍集團，最終獲得衝刺點第3名取得2分，瞬間反超格里塞爾；終點衝刺更以本站第5名再獲11分衝刺積分，最終以52分的總積分反超奪下衝刺王綠衫。
「經過這五天的奮戰，身心都達到了極限。今年我得到兩次第二，我覺得很受鼓勵，幸好今天多了一點點運氣。」亨尼金賽後開心地分享。
黃衫爭奪戰同樣驚險萬分。比利時樂透車隊雖擁有格里塞爾與福斯（Matthew Fox）排名前二的雙重保險，但兩人分別以4秒與7秒的微幅差距領先。排名第三的洛佩茲（Jordi López）在第一個衝刺點拿下第2減時2秒，讓格里塞爾壓力大增。所幸主集團在最後16公里併成大集團，洛佩茲最終僅衝下本站第11無法得到減秒，讓格里塞爾最終以5秒的驚險差距成功保住黃衫捧走總冠軍，「的確途中有點擔心，但很開心最後成功留住這件黃衫。」
盧紹軒一掃噩夢衝下第12 台將全員出擊中華隊圓滿收官
中華隊今日在終點前16公里處順利開出三人列車全力衝刺，盧紹軒最終以本站第12衝線，是中華隊本屆五站以來的單站最佳成績；張祐誠緊跟其後以第22衝線，同樣是本屆個人最佳表現。馮俊凱、杜志濠則在進入登山點前主動帶領集團節奏，為台灣車手展現全員分工的精彩戰略執行。
前一站摔車帶傷的盧紹軒賽後終於咧嘴而笑：「今天算比較順利，但如果昨天沒有摔，今天搞不好會有更好的成績。」教練劉家良則表示滿意：「大家各自發揮所長，在爬坡戰讓爬坡最好的選手出擊，平路戰讓大家磨合卡位，最後推出最好的衝刺手，每個人都做到他們想做到的。」
劉家良更特別稱讚40歲老將洪坤弘在全程的無私補給付出：「他是今年的亮點，補給的量超乎想像的多，讓這些年輕選手完全不用擔心補水，他在背後的任務非常辛苦。」
整體而言，9名台將中以年僅19歲的黃暐程總排名第40最亮眼，甚至優於旅外車隊擔任副手的何硯宜（第59）與馮俊凱（第82）。黃暐程謙虛表示：「學長他們是要輔助車隊，排名不代表什麼，這是我第一次環台賽，還有很多卡位時機要學習。」馮俊凱則以前輩身分鼓勵：「台灣年輕車手表現已經不錯了，但還有很多比賽經驗需要累積。」
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今年環台賽最終站在客家委員會主委古秀妃的支持下重返花東，沿途穿越關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐等台九線沿線客家聚落，超過1500位熱情加油的民眾在路旁為車手們呐喊助威，大會更特別邀請花東在地的客家表演藝術，讓來自各國的頂尖車手在最終站感受到最純粹的台灣客家人情味。
古秀妃在賽前感性表示：「幸福台九線站是今年環台賽唯一橫跨台東到花蓮兩個縣市的賽段，從南到北全部都是東部客家人聚集的地方，這裡有最美麗的青山綠水、最開闊的碧海藍天，歡迎全球朋友來到花蓮、台東旅行！」
比賽從一開賽就高潮迭起，僅24公里處的第一個衝刺點便上演關鍵變化。原本同時持有黃衫與綠衫的格里塞爾，以40分僅領先居次亨尼金的39分整整1分。亨尼金在第一個衝刺點前4公里就成功加入4人突圍集團，最終獲得衝刺點第3名取得2分，瞬間反超格里塞爾；終點衝刺更以本站第5名再獲11分衝刺積分，最終以52分的總積分反超奪下衝刺王綠衫。
「經過這五天的奮戰，身心都達到了極限。今年我得到兩次第二，我覺得很受鼓勵，幸好今天多了一點點運氣。」亨尼金賽後開心地分享。
黃衫爭奪戰同樣驚險萬分。比利時樂透車隊雖擁有格里塞爾與福斯（Matthew Fox）排名前二的雙重保險，但兩人分別以4秒與7秒的微幅差距領先。排名第三的洛佩茲（Jordi López）在第一個衝刺點拿下第2減時2秒，讓格里塞爾壓力大增。所幸主集團在最後16公里併成大集團，洛佩茲最終僅衝下本站第11無法得到減秒，讓格里塞爾最終以5秒的驚險差距成功保住黃衫捧走總冠軍，「的確途中有點擔心，但很開心最後成功留住這件黃衫。」
中華隊今日在終點前16公里處順利開出三人列車全力衝刺，盧紹軒最終以本站第12衝線，是中華隊本屆五站以來的單站最佳成績；張祐誠緊跟其後以第22衝線，同樣是本屆個人最佳表現。馮俊凱、杜志濠則在進入登山點前主動帶領集團節奏，為台灣車手展現全員分工的精彩戰略執行。
前一站摔車帶傷的盧紹軒賽後終於咧嘴而笑：「今天算比較順利，但如果昨天沒有摔，今天搞不好會有更好的成績。」教練劉家良則表示滿意：「大家各自發揮所長，在爬坡戰讓爬坡最好的選手出擊，平路戰讓大家磨合卡位，最後推出最好的衝刺手，每個人都做到他們想做到的。」
劉家良更特別稱讚40歲老將洪坤弘在全程的無私補給付出：「他是今年的亮點，補給的量超乎想像的多，讓這些年輕選手完全不用擔心補水，他在背後的任務非常辛苦。」
整體而言，9名台將中以年僅19歲的黃暐程總排名第40最亮眼，甚至優於旅外車隊擔任副手的何硯宜（第59）與馮俊凱（第82）。黃暐程謙虛表示：「學長他們是要輔助車隊，排名不代表什麼，這是我第一次環台賽，還有很多卡位時機要學習。」馮俊凱則以前輩身分鼓勵：「台灣年輕車手表現已經不錯了，但還有很多比賽經驗需要累積。」