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巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌得主林郁婷的漫長等待終於畫下句點！中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘今日正式確認，世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）已確定允許林郁婷參加3月28日登場的亞洲錦標賽，這也將是她在巴黎奧運奪金後睽違超過1年6個月的國際賽首度復出。更重要的是，WB同步宣布林郁婷未來所有由WB主辦的賽事皆可參加，包括今年9月即將登場的名古屋亞運同樣在列。性別資格爭議歷經台灣醫療團隊的積極申訴後暫告段落，30歲的奧運金牌得主即將重返她最熟悉的國際舞台。巴黎奧運後，WB針對性別檢測訂立新規範，林郁婷自此陷入無法參加任何WB主辦國際賽事的困境，至今已超過1年6個月未能在國際賽場亮相，僅能在國內賽事中保持競技狀態。這段漫長的等待期間，林郁婷的國際賽參賽資格問題在台灣體育界持續引發關注。所幸，經過台灣醫療團隊的積極申訴與溝通，拳擊協會秘書長彭俊銘今日對外正式確認，WB已拍板定案，林郁婷不僅能夠出戰本次亞錦賽，WB未來所有主辦賽事她都具備合法參賽資格，讓懸宕已久的性別爭議終於暫告一段落。確定取得國際賽參賽資格後，林郁婷最直接的目標就是3月28日即將登場的亞洲錦標賽，屆時將是她繼巴黎奧運奪金後，在國際舞台上睽違超過1年半的首度正式復出，備受各界高度關注。今年9月即將在日本名古屋登場的亞運會，同樣是林郁婷鎖定的重要目標。由於名古屋亞運取消了57公斤級別，林郁婷先前已在國內選拔賽中選擇升量級至60公斤級出戰，並在與巴黎奧運60公斤級銅牌得主吳詩儀的激烈競爭中脫穎而出，成功拿下代表資格。如今WB正式開綠燈，林郁婷出戰名古屋亞運的路已全面暢通無阻。