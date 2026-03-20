我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓紅襪今（20）日公布最新一波名單異動，24歲旅美好手鄭宗哲遭球隊從春訓大名單下放至小聯盟春訓營，正式宣告他將無緣紅襪本季開幕戰的25人名單規畫。這個冬天，鄭宗哲歷經多達4次指定讓渡（DFA）的波折後才落腳紅襪，雖然在春訓熱身賽中選到7次保送，但15打數僅敲出2支安打、吞下9次三振，顯然未能說服教練團給予開季機會。去年他首度叩關大聯盟，在匹茲堡海盜出賽3場累積7打數0安打，大聯盟生涯第一支安打至今仍是他最渴望追逐的里程碑。鄭宗哲這個春天的準備期並不平順。他因參加本屆世界棒球經典賽（WBC）中途離隊，錯失了部分春訓時間，最終在熱身賽合計出賽10場，15打數敲出2支安打，同時吞下9次三振，但也選到7次保送。值得關注的是，鄭宗哲在經典賽出發前的春訓出賽為6打數1安打，但回歸紅襪後的9打數僅敲出1安打，後段狀態顯然未能如預期般回升，也讓紅襪教練團最終未將他納入開季名單的考量。紅襪今日這波名單異動中，除了鄭宗哲之外，同樣位列40人名單的內野手索加德（Nick Sogard）也同步下放至小聯盟春訓營，另有5位不在40人名單內的邀請球員一併被分發至小聯盟體系。兩位40人名單內野手的雙雙落馬，也進一步確立了紅襪本季開幕名單的大致輪廓。鄭宗哲去年在大聯盟的初體驗雖然短暫，卻是他職業生涯的重要里程碑。他以海盜隊球員身分出賽3場，累積7打數未能敲出任何安打，大聯盟生涯首安至今仍在等待。如今無法從大聯盟開季出發，他只能在球季正式開打後，耐心等待傷兵或陣容調整帶來的召喚機會，在小聯盟維持最佳狀態，靜待翻身的那一刻。