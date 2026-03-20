我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人超級巨星唐西奇（Luka Doncic）今日在客場對陣熱火爆砍60分7籃板，創下湖人隊史背靠背兩戰合計100分的歷史紀錄，帶領湖人以134比126完成大逆轉，豪取本季最長的8連勝。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（20）日客場以134：126擊敗邁阿密熱火，拿下本季最長的8連勝。賽後，詹姆斯（LeBron James）接受媒體採訪，坦言這是對身心的巨大消耗，球隊凌晨約5點才抵達飯店、幾乎沒人睡好，他自己直到下午身體活動開了才最終決定出賽。他大力讚揚唐西奇（Luka Doncic）狂轟60分是完全處於比賽節奏中、非刻意追求的自然爆發；並對社群「沒有詹皇湖人打得更好」的討論，給出了最直接的反駁：「我理解這些人的想法，但他們絕對錯了。」談到背靠背出賽的身體狀況，詹姆斯毫不掩飾這次的艱辛：「這絕對是對身心的巨大消耗。我們到達的時間就是那個點（凌晨5點），我覺得昨晚沒幾個人睡好了。」他表示，自己並未在出發前就決定好是否出賽，而是選擇先觀察身體的反應：「就是想看看身體感覺如何、精神狀態怎麼樣。等今天下午逐漸活動開之後，我想來球館看看身體在完成一些常規訓練和治療後的反應，然後再決定上場試試。我們最後都決定拼一把。這對我們來說是一場意義重大的客場勝利，尤其是在這樣的情況下。」被問及隊友唐西奇本場的60分爆發，詹姆斯難掩喜悅，率先用一個細節說明全隊的反應：「你看我們在場上的反應就知道了，我們超級開心他能罰進最後那個罰球、拿到60分。」他強調，唐西奇的60分並非刻意追求的數字，而是完全沉浸在比賽節奏中的自然流露，「他就是完全在比賽節奏裡，甚至都沒感覺他在強行追求這個，一切都是自然而然發生的。他在第三節手感火熱，然後一直保持下去。他在第四節為我們打出了幾個關鍵回合，幾次2加1，還有幾個三分。所以，這太關鍵了，太關鍵了，太關鍵了。」對於坊間不斷流傳「勒布朗不在陣容中，湖人反而打得更好」的論調，詹姆斯也在採訪中正面回應，毫不迴避。他先坦誠三核心的磨合確實需要時間：「我認為對我們來說，一直都需要時間。我們真的沒有太多機會一起在場上打磨。顯然，去年我們有那麼一點時間，但那時盧卡剛來，還在努力適應我們想做的事，我們三個人也都在努力找到彼此配合的方式。本賽季初我不在陣容裡，里夫斯（Austin Reaves）也有一段時間缺陣。幾週前我也缺陣了，復出後也在觀察如何能最好地融入他們，因為當時他倆之間配合得太有活力了。」話鋒一轉，詹姆斯的語氣變得堅定而直接：「所以，標題黨、播客說起來當然很容易，比如說什麼『詹姆斯不在，球隊打得更好』。很多人試圖這樣看待事情，我理解。但他們絕對錯了。」