「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」將於5月9日正式起跑，並於3月20日中午12時開放線上報名。不管你是想挑戰雙腿極限、跟著雙北消防英雄一起「TEAM UP」熱血向上，還是單純衝著賽後有芒果醬和人氣美食的超嗨After Party而來，現在就是拼手速的時刻！到底今年賽事有哪些非報不可的亮點？快跟著這篇懶人包一次看懂。
🏃♂️ 賽事基本資訊
賽事日期： 2026年5月9日
報名時間： 2026年3月20日 12:00已正式開跑（名額有限，建議手刀報名！）
活動口號： TEAM UP，一起向上！
官方報名網站： www.taipei101-runup.com.tw
✨ 本屆賽事 4 大必看亮點
1. 👩🚒 致敬雙北消防英雄 今年由台北101董事長賈永婕攜手雙北消防員共同拍攝宣傳片。把跑者登高的毅力，與消防員日常負重攀爬訓練、時刻守護城市的精神完美結合。
2. ♻️ 穿上這件很環保：100%回收再製賽衣 再度攜手「南亞塑膠」，為跑者打造100%全回收再製的機能賽衣，不僅好穿，還比傳統材質大幅減少約 70% 的碳排放，跑馬拉松也能愛地球！
3. 🔬 首度導入「運動科學」檢測 今年不只憑感覺跑！活動首度加入運動科學相關服務，提供賽前、賽後的科學化檢測，幫助你更精準地達成自我突破的目標。
4. 🎁 專屬紀念周邊優先購 推出超有質感的限定周邊（衣保袋、折疊水壺、胸章、T恤等），只要報名成功就享有「優先預購資格」，為自己的挑戰留下獨一無二的印記。 👉 周邊商品搶先看
🎉 賽後不散場！最強After Party
千辛萬苦爬完101，當然要好好犒賞自己！今年的「水舞廣場」將化身史上最盛大的跑者專屬派對：
知名人氣美食進駐： 集結 M One Cafe、Fika Fika Cafe、好初早餐等知名品牌餐車，用美食補充體力。
超嗨音樂現場： 邀請國內人氣樂團芒果醬熱血開唱，還有嘻哈歌手指定 DJ MR.GIN 現場刷碟炒熱氣氛！
💳 報名優惠與公益回饋 爬樓梯也能做善事！
中信卡友專屬9折： 報名「自我挑戰組」並刷中國信託信用卡，直接享報名費9折優惠！
報名費變愛心（一般組別）： 大會將從菁英組、自我挑戰組、團體組的報名費中提撥15%（若用中信卡支付則含其中的5%），平均捐給家扶基金會、台灣好鄰居協會及台灣運動好事協會，全面支持弱勢與偏鄉兒少。
企業專屬公益： 報名「公益企業組」，大會將直接捐贈新台幣40萬元給選定的公益團體。
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賽事日期： 2026年5月9日
報名時間： 2026年3月20日 12:00已正式開跑（名額有限，建議手刀報名！）
活動口號： TEAM UP，一起向上！
官方報名網站： www.taipei101-runup.com.tw
1. 👩🚒 致敬雙北消防英雄 今年由台北101董事長賈永婕攜手雙北消防員共同拍攝宣傳片。把跑者登高的毅力，與消防員日常負重攀爬訓練、時刻守護城市的精神完美結合。
2. ♻️ 穿上這件很環保：100%回收再製賽衣 再度攜手「南亞塑膠」，為跑者打造100%全回收再製的機能賽衣，不僅好穿，還比傳統材質大幅減少約 70% 的碳排放，跑馬拉松也能愛地球！
3. 🔬 首度導入「運動科學」檢測 今年不只憑感覺跑！活動首度加入運動科學相關服務，提供賽前、賽後的科學化檢測，幫助你更精準地達成自我突破的目標。
4. 🎁 專屬紀念周邊優先購 推出超有質感的限定周邊（衣保袋、折疊水壺、胸章、T恤等），只要報名成功就享有「優先預購資格」，為自己的挑戰留下獨一無二的印記。 👉 周邊商品搶先看
🎉 賽後不散場！最強After Party
千辛萬苦爬完101，當然要好好犒賞自己！今年的「水舞廣場」將化身史上最盛大的跑者專屬派對：
知名人氣美食進駐： 集結 M One Cafe、Fika Fika Cafe、好初早餐等知名品牌餐車，用美食補充體力。
超嗨音樂現場： 邀請國內人氣樂團芒果醬熱血開唱，還有嘻哈歌手指定 DJ MR.GIN 現場刷碟炒熱氣氛！
💳 報名優惠與公益回饋 爬樓梯也能做善事！
中信卡友專屬9折： 報名「自我挑戰組」並刷中國信託信用卡，直接享報名費9折優惠！
報名費變愛心（一般組別）： 大會將從菁英組、自我挑戰組、團體組的報名費中提撥15%（若用中信卡支付則含其中的5%），平均捐給家扶基金會、台灣好鄰居協會及台灣運動好事協會，全面支持弱勢與偏鄉兒少。
企業專屬公益： 報名「公益企業組」，大會將直接捐贈新台幣40萬元給選定的公益團體。