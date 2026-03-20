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去年剛滿18歲的中國奧運跳水金牌得主全紅嬋，日前以高達約新台幣4650萬元的天價接下一項熱水器品牌代言，並於本月12日罕見公開亮相於上海電子博覽會。不過，這次現身卻在中國網路上引爆了激烈的兩極論戰，部分網友批評她當天的白襯衫搭配百褶裙與短靴的造型不合身、身形顯得臃腫，活動過程中她神色緊張的表現也引發議論；但也有大批粉絲挺身力護，痛批酸民毫無同理心，留言「前18年都給了國家，現在該讓她享受生活了」。全紅嬋在2024年巴黎奧運奪下金牌後，迅速躍升為中國體壇最耀眼的明星運動員，但她隨後的競技之路並不順遂。近年因傷所苦，加上正值青春期身體發育生長階段，她的競技狀態受到明顯影響。去年的全運會，她雖隨廣東隊拿下女子團體金牌，但在雙人跳水決賽中僅拿下第5名，此後更未再公開出賽，讓外界對這位年輕冠軍的現況充滿關注與疑問。這次千萬代言的公開亮相，讓全紅嬋的現況再度成為中國輿論焦點，但討論的方向卻令人心疼。繼此前就曾因「轉大人」體型發福遭到酸民言語攻擊，她這次出席代言活動時選擇白襯衫搭配百褶裙與短靴的清新裝扮，再度遭到部分網友批評衣著不合身、整體身形顯得臃腫，並質疑品牌的造型規劃明顯失當。活動現場畫面中，全紅嬋神色緊張、看起來略顯不自在，更讓網路上的議論聲浪不斷擴大。然而，批評聲浪同時也引爆了一波強力的護航潮。大批粉絲紛紛留言表達心疼，有人說「這是福氣面相，看著親切」，更多人直指酸民嚴苛且殘忍：「她前18年的生命都奉獻給了國家，現在好不容易有機會接代言、享受生活，為什麼連這樣都要被攻擊？」這場正反兩方的激烈論戰，也讓外界再度正視中國社會對年輕女性運動員身材的嚴苛審視文化。