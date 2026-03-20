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▲湖人超級巨星唐西奇（Luka Doncic）今日對陣熱火爆砍60分，帶領球隊以134比126完成勝利、拿下本季最長8連勝，湖人3月份12戰11勝成全聯盟三月最強球隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲前塞爾提克前鋒皮爾斯上週才剛嗆聲湖人「季後賽第一輪就會出局」，TNT名球評巴克利（Charles Barkley）也批評湖人被高估，如今面對湖人8連勝的傲人成績，兩人的看衰論都被現實狠狠打臉。（圖／美聯社／達志影像）

Luka Doncic對熱火締造單場60分，帶領湖人134：126擊敗熱火，湖人最近8連勝，三月分12戰11勝1敗，聯盟三月戰績最好球隊。Luka Doncic正在帶領湖人打出更好團隊和競爭力，45勝25敗西區第三，NBA官網最新戰力排名，本周排名第六湖人很快就會進入前五，擠下本周排第五尼克。那些看衰湖人，或認為湖人被高估的聲音，恐怕暫時都要躲起來避避風頭。前塞爾蒂克前鋒Paul Pierce上周才剛火線評湖人「季後賽過不了第一輪」。TNT電視球評，最著名「詹黑兼湖酸」Charles Barkley上周也大聲叫陣「湖人實力被高估，他們根本不是爭冠球隊」。湖人三月分蛻變原因不只是Luka Doncic超人表演，角色球員全面提升，防守強度和輪轉至少提升一檔，防守針對性和臨場應變近乎完美，都是湖人改頭換面關鍵。湖人煥然一新絕不能忽略那個41歲老頭「老詹」LeBron James。Luka Doncic用一場60分超人表演吸引全世界眼球，個人聲勢名氣推上更高峰，老詹同場也用19分、15籃板、10助攻大三元，12投8中沒有一次三分出手，打出完美「最佳副手」表現。老詹在三月分8場比賽每場只出手13次，場均20.6分，投籃命中率6成2，三分命中率3成8。最近9場比賽老詹有8場比賽出手低於15次，今年球季老詹平均每場只出手15.7次，生涯最低。老詹打更多無球，不再霸佔球權，更多無球跑動接應，專注防守和持續力，攻防兩端都打出最高效表現。今年球季老詹其實主打的就是湖人第三號球星，他的球權、使用率、打無球比重都比Luka Doncic和Austin Reaves更多。老詹出色自我調整和適應，幫助湖人打出更美妙團隊，老詹知道如何贏球，如何融入團隊，展現自己特質和球技，一步步成為湖人最高效籃球資產。最近一個月老詹的無球表現達到整個賽季最高峰，41歲老詹就是天選之人，他是絕無僅有的籃球天才，任何貶低他成就努力或是只想酸他的評論、立場，都將受到最嚴格檢視。1、「AD」Anthony Davis湖人生涯，老詹一直在扶持、協助AD帶領湖人，只可惜去年二月AD被湖人交易。但兩人位置不同，球路不同，AD打法就是內線被動，很難成為湖人主角和關鍵領袖。2、Luka Doncic去年二月被交易到湖人，老詹己經開始放權，同時讓Austin Reaves成為球隊副手，老詹專注打好第三球星角色。老詹贏得Luka和AR尊重，加速團隊合作和默契昇華。3、老詹熱火生涯四年也是掌控絕對球權和出手，更是球隊第一人，那跟老詹切換回到2013-14球季熱火球季打更多「無球」無關。老詹今年在湖人變身球隊第三人，打最多無球，減少出手，他是籃球天才，球技智商全能，能切換應各種角色適應不同能力隊友。4、Luka和AR肯定很喜歡有老詹這樣一個隊友，湖人教練JJ Redick和隊友也會被這樣的老詹給說服，湖人團隊就這樣一步步成形，邁向成功。季後賽湖人如果想要在一個系列賽淘汰雷霆、馬刺、金塊、灰狼這種對手，湖人還是需要打出精英防守水平和關鍵三分球才有機會。老詹兼容並蓄，籃球智商球技過人，有球、無球都能切換自如打出效率，從球隊第一人轉換降格第三人，減少出手專注防守對一個41歲老人都是嚴苛挑戰，但老詹都做到極致。怎能不佩服這樣一個老人。