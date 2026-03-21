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2026年國聯東區戰局預測 大都會第一、費城人、勇士緊追在後

▲大都會補進頂級先發弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta），成功修補了去年季末崩盤的致命傷，讓球隊的天花板獲得高度期待。（圖／美聯社／達志影像）

▲華盛頓國民今年賽季的目標完全聚焦於迪倫·克魯斯（Dylan Crews）與詹姆斯·伍德（James Wood）等大物新秀的養成。（圖／美聯社／達志影像）

紐約大都會（分區封王賠率：+165）

▲胡安·索托（Juan Soto）在大都會的第二季，能否帶領球隊打出預期戰力？（圖／路透／達志影像）

費城費城人（分區封王賠率：+180）

▲費城費城人隊看板球星、兩屆國聯MVP哈波（Bryce Harper）雖然上季成績下滑，但依舊是頂尖強打。（圖／美聯社／達志影像）

亞特蘭大勇士（分區封王賠率：+195）

▲勇士球星阿庫尼亞剛剛率領委內瑞拉在WBC奪冠，球隊也希望他能在2026賽季做到一樣的事。（圖／美聯社／達志影像）

邁阿密馬林魚（分區封王賠率：+4000）

▲得關注的還有馬林魚隊王牌阿爾康塔拉（Sandy Alcantara），在歷經Tommy John手術後回歸，這將是他7年內第6度為球隊揭開賽季序幕。（圖／美聯社／達志影像）

華盛頓國民（分區封王賠率：+10000）

▲華盛頓國民隊已正式任命31歲的基蘭比（Ani Kilambi）出任球隊新任總經理（GM），成為聯盟近年最年輕的GM之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國家聯盟實力最強的4支球隊中，有3支就身處國聯東區。過去3到4年來確實如此，儘管球場上的實際戰況未必總是如此發展。去年的季前預測指出將有3支國聯東區球隊闖入季後賽，但最終只有1支球隊真正在10月亮相，整個分區的表現令人失望。隨著距離開幕戰只剩兩周多的時間，以下是我們的國聯東區賽季前瞻，《NOWNEWS》為您帶來關於這5支球隊必須知道的所有資訊。2026年國聯東區的版圖呈現「三強鼎立」的激烈競爭態勢，而紐約大都會之所以能在季前預測中以+165的賠率微幅領先費城人與勇士，關鍵在於制服組休賽季的對症下藥。大都會果斷放棄舊有核心進行大換血，引進馬可斯·西米恩（Marcus Semien）與路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）全面升級中線防守與運動能力，並補進頂級先發弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta），成功修補了去年季末崩盤的致命傷，讓球隊的天花板獲得高度期待。緊追在後的費城費城人（+180）雖擁有布萊斯·哈波（Bryce Harper）等頂級老將與全聯盟最頂尖的牛棚，但核心陣容老化是一大隱憂，必須仰賴安德魯·潘特（Andrew Painter）等農場大物及時注入活水；至於亞特蘭大勇士（+195）即使先發打線星光熠熠，但去年暴露出的嚴重板凳深度不足與傷病問題，讓外界對他們能否捱過162場漫長賽季抱持一絲疑慮，因而屈居預測第三。相較於前段班的廝殺，分區後段班的邁阿密馬林魚（+4000）與華盛頓國民（+10000）則處於不同階段的重建期，這也直接反映在他們懸殊的排名與賠率上。馬林魚能名列第四，主因是他們在2025年賽季後半段打出勝多敗少的佳績，展現出強大的韌性，且陣中如歐文·凱西（Owen Caissie）等百大新秀已準備好在大聯盟兌現天賦，球隊整體正朝著快速崛起的正確軌道前進。反觀墊底的國民，目前仍深陷重建初期的陣痛，不僅先發輪值被評為全聯盟最弱之一，陣中僅存的即戰力如CJ·阿布拉姆斯（CJ Abrams）也隨時可能被擺上交易桌。國民今年賽季的目標完全聚焦於迪倫·克魯斯（Dylan Crews）與詹姆斯·伍德（James Wood）等大物新秀的養成，現階段的戰力自然難以與分區另外4支球隊抗衡。國聯東區在2025年賽季的表現令人失望，季前預測有三支球隊能闖入季後賽，最終卻僅有一支球隊在十月亮相。距離開幕戰僅剩兩週多，以下為您帶來2026年國聯東區五支球隊的完整戰力分析與陣容預測。大都會在休賽季進行了大幅度的陣容重組，試圖擺脫去年的低迷，打造更具運動能力與防守深度的球隊。第1棒（游擊）法蘭西斯科·林多（Francisco Lindor）第2棒（左外野）胡安·索托（Juan Soto）第3棒（三壘）博·比謝特（Bo Bichette）第4棒（一壘）豪爾赫·波蘭柯（Jorge Polanco）第5棒（中外野）路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）第6棒（二壘）馬可斯·西米恩（Marcus Semien）第7棒（指定打擊）布萊特·貝提（Brett Baty）第8棒（捕手）法蘭西斯科·阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）第9棒（右外野）卡森·班吉（Carson Benge）：弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta）、克雷·霍姆斯（Clay Holmes）、大衛·彼得森（David Peterson）、千賀滉大（Kodai Senga）、諾蘭·麥克林（Nolan McLean）、西恩·馬奈亞（Sean Manaea）（預計採用六人輪值）。：德文·威廉斯（Devin Williams）（終結者）、路克·威佛（Luke Weaver）（佈局）、路易斯·賈西亞（Luis Garcia）、布魯克斯·雷利（Brooks Raley）（中繼）。：投球是去年大都會季末崩盤的主因。今年引進了頂級先發佩洛塔（Freddy Peralta），並擁有完整賽季的麥克林（Nolan McLean）。打線方面，西米恩（Marcus Semien）和羅伯特（Luis Robert Jr.）提升了中線防守，比謝特（Bo Bichette）和波蘭柯（Jorge Polanco）雖在角落內野的防守有疑慮，但能有效拉長打線並提供低被三振率的長打火力。最大的疑問是：如此劇烈的人事異動，能否真正轉化為勝場數？費城人依然是一支以老將為核心的強權，但今年夏天他們將比以往更加依賴農場大物帶來的活力。第1棒（游擊）崔亞·透納（Trea Turner）第2棒（一壘）布萊斯·哈波（Bryce Harper）第3棒（指定打擊）凱爾·舒瓦伯（Kyle Schwarber）第4棒（三壘）亞歷克·波姆（Alec Bohm）第5棒（左外野）布蘭登·馬許（Brandon Marsh）第6棒（右外野）阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）第7棒（二壘）布萊森·史托特（Bryson Stott）第8棒（捕手）J.T.瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第9棒（中外野）賈斯汀·克勞佛（Justin Crawford）：克里斯多福·桑契斯（Cristopher Sanchez）、海蘇斯·盧薩多（Jesus Luzardo）、亞倫·諾拉（Aaron Nola）、泰灣·華克（Taijuan Walker）、安德魯·潘特（Andrew Painter）。：約安·杜蘭（Jhoan Duran）（終結者）、荷西·阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）、布萊德·凱勒（Brad Keller）（佈局）、歐萊恩·柯克林（Orion Kerkering）（中繼）。：休賽季費城人的打線變動不大，阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）取代了防守較弱的卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos），而快腿新秀克勞佛（Justin Crawford）預計接下先發中外野。在王牌惠勒（Zack Wheeler）傷癒歸隊前，頂級投手大物潘特（Andrew Painter）將進入輪值。杜蘭（Jhoan Duran）的加入讓費城人擁有了哈波（Bryce Harper）時代以來最頂尖的牛棚。球隊能走多遠，除了看老將發揮，新秀能否適應大聯盟強度將是關鍵。2025年的勇士深受傷病困擾，且缺乏足夠的替補深度。今年他們急需證明自己有能力應對漫長賽季的消耗。第1棒（右外野）小羅納德·阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）第2棒（一壘）麥特·歐森（Matt Olson）第3棒（三壘）奧斯汀·萊里（Austin Riley）第4棒（捕手）德瑞克·鮑德溫（Drake Baldwin）第5棒（左外野）麥克·雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）第6棒（二壘）奧齊·艾爾比斯（Ozzie Albies）第7棒（中外野）麥可·哈里斯二世（Michael Harris II）第8棒（指定打擊）多明尼克·史密斯（Dominic Smith）第9棒（游擊）毛里西奧·杜邦（Mauricio Dubon）：克里斯·塞爾（Chris Sale）、史賓塞·史崔德（Spencer Strider）、雷納多·羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛蘭特·霍姆斯（Grant Holmes）、布萊斯·艾德（Bryce Elder）。：萊塞爾·伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias）（終結者）、迪倫·李（Dylan Lee）、羅伯特·蘇亞雷斯（Robert Suarez）（佈局）、亞倫·巴默（Aaron Bummer）（中繼）。：由於金河成（Ha-Seong Kim）季初受傷，杜邦（Mauricio Dubon）將扛下先發游擊。先發輪值中有多名傷癒復出的投手，因此勇士正考慮在季初啟用六人輪值以減輕手臂負擔。牛棚陣容相當堅強，蘇亞雷斯（Robert Suarez）的加入讓後援戰力如虎添翼。球隊最大的挑戰依然是陣容深度，若再次遭遇去年的傷病潮，將難以在競爭激烈的分區中突圍。經歷了總管彼得·班迪克斯（Peter Bendix）的大幅換血，馬林魚在去年後半段打出了令人眼睛一亮的成績，如今他們準備展現重建的初步成果。第1棒（中外野）雅各·馬西（Jakob Marsee）第2棒（二壘）澤維爾·愛德華茲（Xavier Edwards）第3棒（左外野）凱爾·史陶爾斯（Kyle Stowers）第4棒（捕手）阿古斯丁·拉米瑞茲（Agustin Ramirez）第5棒（指定打擊）葛里芬·柯奈恩（Griffin Conine）第6棒（游擊）奧托·羅培茲（Otto Lopez）第7棒（一壘）連恩·希克斯（Liam Hicks）第8棒（三壘）康納·諾比（Connor Norby）第9棒（右外野）歐文·凱西（Owen Caissie）：山迪·艾康塔拉（Sandy Alcantara）、尤里·培瑞茲（Eury Perez）、克里斯·帕達克（Chris Paddack）、麥克斯·邁爾（Max Meyer）、布瑞克斯頓·葛瑞特（Braxton Garrett）。：彼得·費爾班克斯（Pete Fairbanks）（終結者）、凱文·佛契（Calvin Faucher）、泰勒·菲利普斯（Tyler Phillips）（佈局）、安東尼·班德（Anthony Bender）（中繼）。：馬林魚去年拿下79勝，且在賽季最後96場比賽繳出54勝42敗的佳績。球隊目前充滿年輕潛力，百大新秀凱西（Owen Caissie）將獲得穩定的上場時間，頂級左投大物羅比·史奈林（Robby Snelling）也即將迎來初登板。若這批年輕才俊能持續兌現天賦，馬林魚有望複製過去小熊或海盜的快速崛起軌跡。國民目前仍處於重建的早期階段，名單充滿不確定性，2026年對球迷來說可能又是一個需要耐心的賽季。第1棒（指定打擊）詹姆斯·伍德（James Wood）第2棒（游擊）CJ·阿布拉姆斯（CJ Abrams）第3棒（右外野）迪倫·克魯斯（Dylan Crews）第4棒（左外野）戴倫·萊爾（Daylen Lile）第5棒（一壘）安德列斯·查帕羅（Andres Chaparro）第6棒（二壘）路易斯·賈西亞（Luis Garcia Jr.）第7棒（捕手）凱柏特·路易斯（Keibert Ruiz）第8棒（三壘）布萊迪·豪斯（Brady House）第9棒（中外野）雅各·楊（Jacob Young）：邁爾斯·米柯拉斯（Miles Mikolas）、凱德·卡瓦利（Cade Cavalli）、布萊德·洛德（Brad Lord）、喬賽亞·葛雷（Josiah Gray）、查克·利特爾（Zack Littell）、佛斯特·葛里芬（Foster Griffin）。：克萊頓·比特（Clayton Beeter）（終結者）、柯爾·亨利（Cole Henry）、PJ·普林（PJ Poulin）（佈局）、傑克森·拉特利奇（Jackson Rutledge）（中繼）。：球團高層異動後，國民加強了球探與農場培育系統。阿布拉姆斯（CJ Abrams）和楊（Jacob Young）都有可能在開幕戰前被交易，目前的亮點是年輕外野手克魯斯（Dylan Crews）與伍德（James Wood）。輪值方面除了卡瓦利（Cade Cavalli）之外缺乏亮點，甚至可能是全聯盟最差的先發群之一。今年國民的成功指標不在於勝場數，而是年輕球員的成長以及農場系統是否步上正軌。