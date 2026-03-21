2026美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國家聯盟實力最強的4支球隊中，有3支就身處國聯東區。過去3到4年來確實如此，儘管球場上的實際戰況未必總是如此發展。去年的季前預測指出將有3支國聯東區球隊闖入季後賽，但最終只有1支球隊真正在10月亮相，整個分區的表現令人失望。隨著距離開幕戰只剩兩周多的時間，以下是我們的國聯東區賽季前瞻，《NOWNEWS》為您帶來關於這5支球隊必須知道的所有資訊。
2026年國聯東區戰局預測 大都會第一、費城人、勇士緊追在後
2026年國聯東區的版圖呈現「三強鼎立」的激烈競爭態勢，而紐約大都會之所以能在季前預測中以+165的賠率微幅領先費城人與勇士，關鍵在於制服組休賽季的對症下藥。大都會果斷放棄舊有核心進行大換血，引進馬可斯·西米恩（Marcus Semien）與路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）全面升級中線防守與運動能力，並補進頂級先發弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta），成功修補了去年季末崩盤的致命傷，讓球隊的天花板獲得高度期待。
緊追在後的費城費城人（+180）雖擁有布萊斯·哈波（Bryce Harper）等頂級老將與全聯盟最頂尖的牛棚，但核心陣容老化是一大隱憂，必須仰賴安德魯·潘特（Andrew Painter）等農場大物及時注入活水；至於亞特蘭大勇士（+195）即使先發打線星光熠熠，但去年暴露出的嚴重板凳深度不足與傷病問題，讓外界對他們能否捱過162場漫長賽季抱持一絲疑慮，因而屈居預測第三。
相較於前段班的廝殺，分區後段班的邁阿密馬林魚（+4000）與華盛頓國民（+10000）則處於不同階段的重建期，這也直接反映在他們懸殊的排名與賠率上。
馬林魚能名列第四，主因是他們在2025年賽季後半段打出勝多敗少的佳績，展現出強大的韌性，且陣中如歐文·凱西（Owen Caissie）等百大新秀已準備好在大聯盟兌現天賦，球隊整體正朝著快速崛起的正確軌道前進。
反觀墊底的國民，目前仍深陷重建初期的陣痛，不僅先發輪值被評為全聯盟最弱之一，陣中僅存的即戰力如CJ·阿布拉姆斯（CJ Abrams）也隨時可能被擺上交易桌。國民今年賽季的目標完全聚焦於迪倫·克魯斯（Dylan Crews）與詹姆斯·伍德（James Wood）等大物新秀的養成，現階段的戰力自然難以與分區另外4支球隊抗衡。
📌2026MLB國聯東區賽季前瞻：各隊陣容、輪值與關鍵提問
國聯東區在2025年賽季的表現令人失望，季前預測有三支球隊能闖入季後賽，最終卻僅有一支球隊在十月亮相。距離開幕戰僅剩兩週多，以下為您帶來2026年國聯東區五支球隊的完整戰力分析與陣容預測。
🟡紐約大都會（分區封王賠率：+165）
大都會在休賽季進行了大幅度的陣容重組，試圖擺脫去年的低迷，打造更具運動能力與防守深度的球隊。
📍預測先發打線：
第1棒（游擊）法蘭西斯科·林多（Francisco Lindor）
第2棒（左外野）胡安·索托（Juan Soto）
第3棒（三壘）博·比謝特（Bo Bichette）
第4棒（一壘）豪爾赫·波蘭柯（Jorge Polanco）
第5棒（中外野）路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）
第6棒（二壘）馬可斯·西米恩（Marcus Semien）
第7棒（指定打擊）布萊特·貝提（Brett Baty）
第8棒（捕手）法蘭西斯科·阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）
第9棒（右外野）卡森·班吉（Carson Benge）
📍前五號輪值：弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta）、克雷·霍姆斯（Clay Holmes）、大衛·彼得森（David Peterson）、千賀滉大（Kodai Senga）、諾蘭·麥克林（Nolan McLean）、西恩·馬奈亞（Sean Manaea）（預計採用六人輪值）。
📍牛棚核心：德文·威廉斯（Devin Williams）（終結者）、路克·威佛（Luke Weaver）（佈局）、路易斯·賈西亞（Luis Garcia）、布魯克斯·雷利（Brooks Raley）（中繼）。
📍戰力分析：投球是去年大都會季末崩盤的主因。今年引進了頂級先發佩洛塔（Freddy Peralta），並擁有完整賽季的麥克林（Nolan McLean）。打線方面，西米恩（Marcus Semien）和羅伯特（Luis Robert Jr.）提升了中線防守，比謝特（Bo Bichette）和波蘭柯（Jorge Polanco）雖在角落內野的防守有疑慮，但能有效拉長打線並提供低被三振率的長打火力。最大的疑問是：如此劇烈的人事異動，能否真正轉化為勝場數？
🟡費城費城人（分區封王賠率：+180）
費城人依然是一支以老將為核心的強權，但今年夏天他們將比以往更加依賴農場大物帶來的活力。
📍預測先發打線：
第1棒（游擊）崔亞·透納（Trea Turner）
第2棒（一壘）布萊斯·哈波（Bryce Harper）
第3棒（指定打擊）凱爾·舒瓦伯（Kyle Schwarber）
第4棒（三壘）亞歷克·波姆（Alec Bohm）
第5棒（左外野）布蘭登·馬許（Brandon Marsh）
第6棒（右外野）阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）
第7棒（二壘）布萊森·史托特（Bryson Stott）
第8棒（捕手）J.T.瑞爾穆托（J.T. Realmuto）
第9棒（中外野）賈斯汀·克勞佛（Justin Crawford）
📍前五號輪值：克里斯多福·桑契斯（Cristopher Sanchez）、海蘇斯·盧薩多（Jesus Luzardo）、亞倫·諾拉（Aaron Nola）、泰灣·華克（Taijuan Walker）、安德魯·潘特（Andrew Painter）。
📍牛棚核心：約安·杜蘭（Jhoan Duran）（終結者）、荷西·阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）、布萊德·凱勒（Brad Keller）（佈局）、歐萊恩·柯克林（Orion Kerkering）（中繼）。
📍戰力分析：休賽季費城人的打線變動不大，阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）取代了防守較弱的卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos），而快腿新秀克勞佛（Justin Crawford）預計接下先發中外野。在王牌惠勒（Zack Wheeler）傷癒歸隊前，頂級投手大物潘特（Andrew Painter）將進入輪值。杜蘭（Jhoan Duran）的加入讓費城人擁有了哈波（Bryce Harper）時代以來最頂尖的牛棚。球隊能走多遠，除了看老將發揮，新秀能否適應大聯盟強度將是關鍵。
🟡亞特蘭大勇士（分區封王賠率：+195）
2025年的勇士深受傷病困擾，且缺乏足夠的替補深度。今年他們急需證明自己有能力應對漫長賽季的消耗。
📍預測先發打線：
第1棒（右外野）小羅納德·阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）
第2棒（一壘）麥特·歐森（Matt Olson）
第3棒（三壘）奧斯汀·萊里（Austin Riley）
第4棒（捕手）德瑞克·鮑德溫（Drake Baldwin）
第5棒（左外野）麥克·雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）
第6棒（二壘）奧齊·艾爾比斯（Ozzie Albies）
第7棒（中外野）麥可·哈里斯二世（Michael Harris II）
第8棒（指定打擊）多明尼克·史密斯（Dominic Smith）
第9棒（游擊）毛里西奧·杜邦（Mauricio Dubon）
前五號輪值：克里斯·塞爾（Chris Sale）、史賓塞·史崔德（Spencer Strider）、雷納多·羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛蘭特·霍姆斯（Grant Holmes）、布萊斯·艾德（Bryce Elder）。
牛棚核心：萊塞爾·伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias）（終結者）、迪倫·李（Dylan Lee）、羅伯特·蘇亞雷斯（Robert Suarez）（佈局）、亞倫·巴默（Aaron Bummer）（中繼）。
戰力分析：由於金河成（Ha-Seong Kim）季初受傷，杜邦（Mauricio Dubon）將扛下先發游擊。先發輪值中有多名傷癒復出的投手，因此勇士正考慮在季初啟用六人輪值以減輕手臂負擔。牛棚陣容相當堅強，蘇亞雷斯（Robert Suarez）的加入讓後援戰力如虎添翼。球隊最大的挑戰依然是陣容深度，若再次遭遇去年的傷病潮，將難以在競爭激烈的分區中突圍。
🟡邁阿密馬林魚（分區封王賠率：+4000）
經歷了總管彼得·班迪克斯（Peter Bendix）的大幅換血，馬林魚在去年後半段打出了令人眼睛一亮的成績，如今他們準備展現重建的初步成果。
📍預測先發打線：
第1棒（中外野）雅各·馬西（Jakob Marsee）
第2棒（二壘）澤維爾·愛德華茲（Xavier Edwards）
第3棒（左外野）凱爾·史陶爾斯（Kyle Stowers）
第4棒（捕手）阿古斯丁·拉米瑞茲（Agustin Ramirez）
第5棒（指定打擊）葛里芬·柯奈恩（Griffin Conine）
第6棒（游擊）奧托·羅培茲（Otto Lopez）
第7棒（一壘）連恩·希克斯（Liam Hicks）
第8棒（三壘）康納·諾比（Connor Norby）
第9棒（右外野）歐文·凱西（Owen Caissie）
📍前五號輪值：山迪·艾康塔拉（Sandy Alcantara）、尤里·培瑞茲（Eury Perez）、克里斯·帕達克（Chris Paddack）、麥克斯·邁爾（Max Meyer）、布瑞克斯頓·葛瑞特（Braxton Garrett）。
📍牛棚核心：彼得·費爾班克斯（Pete Fairbanks）（終結者）、凱文·佛契（Calvin Faucher）、泰勒·菲利普斯（Tyler Phillips）（佈局）、安東尼·班德（Anthony Bender）（中繼）。
📍戰力分析：馬林魚去年拿下79勝，且在賽季最後96場比賽繳出54勝42敗的佳績。球隊目前充滿年輕潛力，百大新秀凱西（Owen Caissie）將獲得穩定的上場時間，頂級左投大物羅比·史奈林（Robby Snelling）也即將迎來初登板。若這批年輕才俊能持續兌現天賦，馬林魚有望複製過去小熊或海盜的快速崛起軌跡。
🟡華盛頓國民（分區封王賠率：+10000）
國民目前仍處於重建的早期階段，名單充滿不確定性，2026年對球迷來說可能又是一個需要耐心的賽季。
預測先發打線：
第1棒（指定打擊）詹姆斯·伍德（James Wood）
第2棒（游擊）CJ·阿布拉姆斯（CJ Abrams）
第3棒（右外野）迪倫·克魯斯（Dylan Crews）
第4棒（左外野）戴倫·萊爾（Daylen Lile）
第5棒（一壘）安德列斯·查帕羅（Andres Chaparro）
第6棒（二壘）路易斯·賈西亞（Luis Garcia Jr.）
第7棒（捕手）凱柏特·路易斯（Keibert Ruiz）
第8棒（三壘）布萊迪·豪斯（Brady House）
第9棒（中外野）雅各·楊（Jacob Young）
前五號輪值：邁爾斯·米柯拉斯（Miles Mikolas）、凱德·卡瓦利（Cade Cavalli）、布萊德·洛德（Brad Lord）、喬賽亞·葛雷（Josiah Gray）、查克·利特爾（Zack Littell）、佛斯特·葛里芬（Foster Griffin）。
牛棚核心：克萊頓·比特（Clayton Beeter）（終結者）、柯爾·亨利（Cole Henry）、PJ·普林（PJ Poulin）（佈局）、傑克森·拉特利奇（Jackson Rutledge）（中繼）。
戰力分析：球團高層異動後，國民加強了球探與農場培育系統。阿布拉姆斯（CJ Abrams）和楊（Jacob Young）都有可能在開幕戰前被交易，目前的亮點是年輕外野手克魯斯（Dylan Crews）與伍德（James Wood）。輪值方面除了卡瓦利（Cade Cavalli）之外缺乏亮點，甚至可能是全聯盟最差的先發群之一。今年國民的成功指標不在於勝場數，而是年輕球員的成長以及農場系統是否步上正軌。
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2026年國聯東區的版圖呈現「三強鼎立」的激烈競爭態勢，而紐約大都會之所以能在季前預測中以+165的賠率微幅領先費城人與勇士，關鍵在於制服組休賽季的對症下藥。大都會果斷放棄舊有核心進行大換血，引進馬可斯·西米恩（Marcus Semien）與路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）全面升級中線防守與運動能力，並補進頂級先發弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta），成功修補了去年季末崩盤的致命傷，讓球隊的天花板獲得高度期待。
緊追在後的費城費城人（+180）雖擁有布萊斯·哈波（Bryce Harper）等頂級老將與全聯盟最頂尖的牛棚，但核心陣容老化是一大隱憂，必須仰賴安德魯·潘特（Andrew Painter）等農場大物及時注入活水；至於亞特蘭大勇士（+195）即使先發打線星光熠熠，但去年暴露出的嚴重板凳深度不足與傷病問題，讓外界對他們能否捱過162場漫長賽季抱持一絲疑慮，因而屈居預測第三。
相較於前段班的廝殺，分區後段班的邁阿密馬林魚（+4000）與華盛頓國民（+10000）則處於不同階段的重建期，這也直接反映在他們懸殊的排名與賠率上。
反觀墊底的國民，目前仍深陷重建初期的陣痛，不僅先發輪值被評為全聯盟最弱之一，陣中僅存的即戰力如CJ·阿布拉姆斯（CJ Abrams）也隨時可能被擺上交易桌。國民今年賽季的目標完全聚焦於迪倫·克魯斯（Dylan Crews）與詹姆斯·伍德（James Wood）等大物新秀的養成，現階段的戰力自然難以與分區另外4支球隊抗衡。
國聯東區在2025年賽季的表現令人失望，季前預測有三支球隊能闖入季後賽，最終卻僅有一支球隊在十月亮相。距離開幕戰僅剩兩週多，以下為您帶來2026年國聯東區五支球隊的完整戰力分析與陣容預測。
🟡紐約大都會（分區封王賠率：+165）
大都會在休賽季進行了大幅度的陣容重組，試圖擺脫去年的低迷，打造更具運動能力與防守深度的球隊。
📍預測先發打線：
第1棒（游擊）法蘭西斯科·林多（Francisco Lindor）
第2棒（左外野）胡安·索托（Juan Soto）
第3棒（三壘）博·比謝特（Bo Bichette）
第4棒（一壘）豪爾赫·波蘭柯（Jorge Polanco）
第5棒（中外野）路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）
第6棒（二壘）馬可斯·西米恩（Marcus Semien）
第7棒（指定打擊）布萊特·貝提（Brett Baty）
第8棒（捕手）法蘭西斯科·阿爾瓦雷斯（Francisco Alvarez）
第9棒（右外野）卡森·班吉（Carson Benge）
📍前五號輪值：弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta）、克雷·霍姆斯（Clay Holmes）、大衛·彼得森（David Peterson）、千賀滉大（Kodai Senga）、諾蘭·麥克林（Nolan McLean）、西恩·馬奈亞（Sean Manaea）（預計採用六人輪值）。
📍牛棚核心：德文·威廉斯（Devin Williams）（終結者）、路克·威佛（Luke Weaver）（佈局）、路易斯·賈西亞（Luis Garcia）、布魯克斯·雷利（Brooks Raley）（中繼）。
📍戰力分析：投球是去年大都會季末崩盤的主因。今年引進了頂級先發佩洛塔（Freddy Peralta），並擁有完整賽季的麥克林（Nolan McLean）。打線方面，西米恩（Marcus Semien）和羅伯特（Luis Robert Jr.）提升了中線防守，比謝特（Bo Bichette）和波蘭柯（Jorge Polanco）雖在角落內野的防守有疑慮，但能有效拉長打線並提供低被三振率的長打火力。最大的疑問是：如此劇烈的人事異動，能否真正轉化為勝場數？
費城人依然是一支以老將為核心的強權，但今年夏天他們將比以往更加依賴農場大物帶來的活力。
📍預測先發打線：
第1棒（游擊）崔亞·透納（Trea Turner）
第2棒（一壘）布萊斯·哈波（Bryce Harper）
第3棒（指定打擊）凱爾·舒瓦伯（Kyle Schwarber）
第4棒（三壘）亞歷克·波姆（Alec Bohm）
第5棒（左外野）布蘭登·馬許（Brandon Marsh）
第6棒（右外野）阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）
第7棒（二壘）布萊森·史托特（Bryson Stott）
第8棒（捕手）J.T.瑞爾穆托（J.T. Realmuto）
第9棒（中外野）賈斯汀·克勞佛（Justin Crawford）
📍前五號輪值：克里斯多福·桑契斯（Cristopher Sanchez）、海蘇斯·盧薩多（Jesus Luzardo）、亞倫·諾拉（Aaron Nola）、泰灣·華克（Taijuan Walker）、安德魯·潘特（Andrew Painter）。
📍牛棚核心：約安·杜蘭（Jhoan Duran）（終結者）、荷西·阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）、布萊德·凱勒（Brad Keller）（佈局）、歐萊恩·柯克林（Orion Kerkering）（中繼）。
📍戰力分析：休賽季費城人的打線變動不大，阿多利斯·賈西亞（Adolis Garcia）取代了防守較弱的卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos），而快腿新秀克勞佛（Justin Crawford）預計接下先發中外野。在王牌惠勒（Zack Wheeler）傷癒歸隊前，頂級投手大物潘特（Andrew Painter）將進入輪值。杜蘭（Jhoan Duran）的加入讓費城人擁有了哈波（Bryce Harper）時代以來最頂尖的牛棚。球隊能走多遠，除了看老將發揮，新秀能否適應大聯盟強度將是關鍵。
2025年的勇士深受傷病困擾，且缺乏足夠的替補深度。今年他們急需證明自己有能力應對漫長賽季的消耗。
📍預測先發打線：
第1棒（右外野）小羅納德·阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）
第2棒（一壘）麥特·歐森（Matt Olson）
第3棒（三壘）奧斯汀·萊里（Austin Riley）
第4棒（捕手）德瑞克·鮑德溫（Drake Baldwin）
第5棒（左外野）麥克·雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）
第6棒（二壘）奧齊·艾爾比斯（Ozzie Albies）
第7棒（中外野）麥可·哈里斯二世（Michael Harris II）
第8棒（指定打擊）多明尼克·史密斯（Dominic Smith）
第9棒（游擊）毛里西奧·杜邦（Mauricio Dubon）
前五號輪值：克里斯·塞爾（Chris Sale）、史賓塞·史崔德（Spencer Strider）、雷納多·羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛蘭特·霍姆斯（Grant Holmes）、布萊斯·艾德（Bryce Elder）。
牛棚核心：萊塞爾·伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias）（終結者）、迪倫·李（Dylan Lee）、羅伯特·蘇亞雷斯（Robert Suarez）（佈局）、亞倫·巴默（Aaron Bummer）（中繼）。
戰力分析：由於金河成（Ha-Seong Kim）季初受傷，杜邦（Mauricio Dubon）將扛下先發游擊。先發輪值中有多名傷癒復出的投手，因此勇士正考慮在季初啟用六人輪值以減輕手臂負擔。牛棚陣容相當堅強，蘇亞雷斯（Robert Suarez）的加入讓後援戰力如虎添翼。球隊最大的挑戰依然是陣容深度，若再次遭遇去年的傷病潮，將難以在競爭激烈的分區中突圍。
經歷了總管彼得·班迪克斯（Peter Bendix）的大幅換血，馬林魚在去年後半段打出了令人眼睛一亮的成績，如今他們準備展現重建的初步成果。
📍預測先發打線：
第1棒（中外野）雅各·馬西（Jakob Marsee）
第2棒（二壘）澤維爾·愛德華茲（Xavier Edwards）
第3棒（左外野）凱爾·史陶爾斯（Kyle Stowers）
第4棒（捕手）阿古斯丁·拉米瑞茲（Agustin Ramirez）
第5棒（指定打擊）葛里芬·柯奈恩（Griffin Conine）
第6棒（游擊）奧托·羅培茲（Otto Lopez）
第7棒（一壘）連恩·希克斯（Liam Hicks）
第8棒（三壘）康納·諾比（Connor Norby）
第9棒（右外野）歐文·凱西（Owen Caissie）
📍前五號輪值：山迪·艾康塔拉（Sandy Alcantara）、尤里·培瑞茲（Eury Perez）、克里斯·帕達克（Chris Paddack）、麥克斯·邁爾（Max Meyer）、布瑞克斯頓·葛瑞特（Braxton Garrett）。
📍牛棚核心：彼得·費爾班克斯（Pete Fairbanks）（終結者）、凱文·佛契（Calvin Faucher）、泰勒·菲利普斯（Tyler Phillips）（佈局）、安東尼·班德（Anthony Bender）（中繼）。
📍戰力分析：馬林魚去年拿下79勝，且在賽季最後96場比賽繳出54勝42敗的佳績。球隊目前充滿年輕潛力，百大新秀凱西（Owen Caissie）將獲得穩定的上場時間，頂級左投大物羅比·史奈林（Robby Snelling）也即將迎來初登板。若這批年輕才俊能持續兌現天賦，馬林魚有望複製過去小熊或海盜的快速崛起軌跡。
國民目前仍處於重建的早期階段，名單充滿不確定性，2026年對球迷來說可能又是一個需要耐心的賽季。
預測先發打線：
第1棒（指定打擊）詹姆斯·伍德（James Wood）
第2棒（游擊）CJ·阿布拉姆斯（CJ Abrams）
第3棒（右外野）迪倫·克魯斯（Dylan Crews）
第4棒（左外野）戴倫·萊爾（Daylen Lile）
第5棒（一壘）安德列斯·查帕羅（Andres Chaparro）
第6棒（二壘）路易斯·賈西亞（Luis Garcia Jr.）
第7棒（捕手）凱柏特·路易斯（Keibert Ruiz）
第8棒（三壘）布萊迪·豪斯（Brady House）
第9棒（中外野）雅各·楊（Jacob Young）
前五號輪值：邁爾斯·米柯拉斯（Miles Mikolas）、凱德·卡瓦利（Cade Cavalli）、布萊德·洛德（Brad Lord）、喬賽亞·葛雷（Josiah Gray）、查克·利特爾（Zack Littell）、佛斯特·葛里芬（Foster Griffin）。
牛棚核心：克萊頓·比特（Clayton Beeter）（終結者）、柯爾·亨利（Cole Henry）、PJ·普林（PJ Poulin）（佈局）、傑克森·拉特利奇（Jackson Rutledge）（中繼）。
戰力分析：球團高層異動後，國民加強了球探與農場培育系統。阿布拉姆斯（CJ Abrams）和楊（Jacob Young）都有可能在開幕戰前被交易，目前的亮點是年輕外野手克魯斯（Dylan Crews）與伍德（James Wood）。輪值方面除了卡瓦利（Cade Cavalli）之外缺乏亮點，甚至可能是全聯盟最差的先發群之一。今年國民的成功指標不在於勝場數，而是年輕球員的成長以及農場系統是否步上正軌。