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聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）正式宣告回歸NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽舞台！在周五的一場激戰中，馬刺憑藉當家球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）在第四節最後1秒的關鍵跳投準絕殺，以101：100氣走鳳凰城太陽，正式鎖定2026年季後賽席次。這也是馬刺隊自2019年以來，首度重返季後賽舞台。馬刺隊在經歷了2023與2024連續兩個22勝60負的低迷賽季後，去年已進步至34勝48負。儘管溫班亞馬去年曾因右肩深層靜脈栓塞缺席大量比賽，但本季他的健康回歸帶領馬刺迅速崛起。目前馬刺防守效率位居聯盟第3，進攻效率則排名第4，是全聯盟唯一兩項指標均進入前4名的球隊。這支年輕軍團的成功歸功於其核心陣容，主將文班亞馬（Victor Wembanyama）本季有大突破， 22歲的他場均貢獻24.2分、11.1籃板、3.0阻攻，真實命中率62.2%創生涯新高，個人淨效率值更是領軍全聯盟。後場大鎖、兼當家側翼卡斯特（Stephon Castle）作為去年新人王得主本季持續維持高水準表現。新秀後衛哈珀（Dylan Harper）作為2025年選秀榜眼，成功兌現天賦。明星主控福克斯 （De'Aaron Fox）加入馬刺的首個完整賽季即入選明星賽，場均繳出19.0分與6.3助攻，投籃命中率達49.0%。在文班亞馬的帶領下，這支聖安東尼奧青年軍不僅重返季後賽，更已成為爭奪總冠軍的強力威脅。隨著這場勝利，馬刺戰績提升至52勝18負，穩居西區前段班。以下為最新的東西區季後賽形勢更新：奧克拉荷馬城雷霆 (55-15) — 已晉級季後賽聖安東尼奧馬刺 (52-18) — 已晉級季後賽洛杉磯湖人 (45-25)明尼蘇達灰狼 (43-27)休士頓火箭 (41-27)丹佛金塊 (42-28)鳳凰城太陽 (39-31)洛杉磯快艇 (34-36)波特蘭拓荒者 (34-36)金州勇士 (33-36)已淘汰：猶他爵士 (20-49)、沙加緬度國王 (18-52)底特律活塞 (50-19)波士頓塞爾提克 (46-23)紐約尼克 (45-25)克里夫蘭騎士 (43-27)多倫多暴龍 (39-29)亞特蘭大老鷹 (38-31)奧蘭多魔術 (38-31)邁阿密熱火 (38-32)費城76人 (37-32)夏洛特黃蜂 (36-34)已淘汰：布魯克林籃網 (17-52)、華盛頓巫師 (16-53)、印第安納溜馬 (15-55)