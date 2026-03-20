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▲葛拉漢貢獻24分、5籃板；本土一哥「夜王」盧峻翔全場拿下13分，是本土發揮最佳的球員。（圖／領航猿提供）

2026東亞超級籃球聯賽（EASL）四強決賽於今（20）日點燃戰火，代表台灣出征的桃園璞園領航猿再度展現韌性，面對外線火力兇猛的日本強權東京電擊，領航猿克服一度多達15分的落後劣勢，憑藉下半場窒息式的防守與禁區優勢，最終以102：76大勝對手，連續兩年挺進東超冠軍戰，寫下台灣球隊的新里程碑。其中阿提諾表現最為亮眼，面對窒息的防守，全場爆砍26分、11籃板，打出代表作。比賽開局領航猿有點慢熱，不僅進攻端出現失誤，防守端更完全漏掉對手的外線。東京電擊在安藤周人與Marcus Foster帶領下，單節瘋狂飆進6記三分球，一度取得19：7的領先。領航猿首節進攻僅靠洋將葛拉漢拿下的9分苦撐，本土球員更是罕見地在首節全數得分掛零，首節打完以21：30處於劣勢。次節東京電擊手感持續發燙，半場團隊三分球來到驚人的23投13中。所幸領航猿本土球星盧峻翔此時挺身而出，與阿提諾聯手搶分，盧峻翔更投進全隊上半場唯一的外線。靠著禁區強攻，領航猿在半場結束前將分差縮小至50：54。下半場易籃再戰後，戰局出現戲劇性轉折。領航猿在第三節開頭發動一波12：0的高潮反超比分，並徹底鎖死對手進攻。東京電擊在上半場的神準外線在這一節全部當機，單節三分球9投僅1中。領航猿在第三節打出29：11的懸殊攻勢，不僅反超比分，更帶著14分的領先進入末節。決勝節領航猿沒給對手任何反撲機會，阿提諾、葛拉漢持續在禁區肆虐，最大領先一度擴大到27分，讓比賽提早進入垃圾時間。本場比賽領航猿以阿提諾表現最為搶眼，轟下全場最高的26分外帶11籃板；葛拉漢貢獻24分、5籃板，伯朗則挹注18分、13籃板與7助攻的全能數據。本土一哥「夜王」盧峻翔全場拿下13分，是本土發揮最佳的球員。領航猿去年在冠軍賽惜敗給廣島蜻蜓奪銀，今年捲土重來再度闖進冠軍賽，將於3月22日與同樣來自日本職籃的冠軍球隊宇都宮皇者爭奪金盃，力求為台灣籃球抱回史上首座東超冠軍。