金州勇士（Golden State Warriors）即將於主場迎戰亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks），這場比賽因前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）重返舊地而備受矚目。賽前傳出老鷹隊有意與這位23歲新星達成長期續約計畫，而勇士主帥科爾（Steve Kerr）也首度針對兩人過去的緊張關係發表感言，坦言勇士的環境或許從未適合這位天賦異稟的年輕人。
自由市場新動向 老鷹擬與庫明加簽長約
根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，儘管庫明加季中才被交易至老鷹，但雙方已有長期合作的共識。消息指出，老鷹隊傾向於拒絕執行庫明加2026-27賽季價值2430萬美元的球隊選項，以便在今年夏天騰出空間，與其重新談判一份更長、更具保障性的合約。
庫明加在轉戰老鷹後雖受膝傷困擾，但在出賽的6場比賽中，場均繳出14.8分、7.5籃板及2.7助攻，投籃命中率高達56.6%。他的運動能力與潛力顯然已獲得老鷹管理層的肯定。
科爾「大實話」評價 勇士的環境限制了他的成長
在勇士執教庫明加四年半的科爾，今日接受《The Athletic》訪問時罕見地敞開心扉。科爾承認，兩人過去在角色定位與合約問題上確實存在分歧，但他強調自己始終相信庫明加的天賦。
「對JK（庫明加）來說，進入NBA最理想的狀況應該是去一支爛隊。」科爾直言不諱地表示：「相反地，他來到了一支冠軍球隊。在聯盟中進步最好的方式是每晚打30到35分鐘，允許犯錯並從中學習，而且是在聚光燈之外。但在勇士，他無法獲得這些空間。」
科爾也針對季中那筆涉及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的交易發表看法，認為這對雙方是雙贏：「這就是NBA運作的方式，一切都與環境（circumstantial）有關。交易之所以合理，是因為這裡的環境確實不適合他發展。」
復仇之戰 庫明加明日重返灣區
為了備戰週六對陣勇士的「復仇之戰」，老鷹隊已安排庫明加在今日對陣火箭的比賽中輪休。前隊友巴特勒（Jimmy Butler）也對庫明加的現況表示欣慰：「他現在掛著笑容，打球水準很高。我想無論是在老鷹還是在這裡，大家都希望看到他展現出最好的自己。」
明晚庫明加將以客隊身分重新踏上大通中心（Chase Center），向老牌強權勇士證明，換了環境後的他已非吳下阿蒙。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，儘管庫明加季中才被交易至老鷹，但雙方已有長期合作的共識。消息指出，老鷹隊傾向於拒絕執行庫明加2026-27賽季價值2430萬美元的球隊選項，以便在今年夏天騰出空間，與其重新談判一份更長、更具保障性的合約。
庫明加在轉戰老鷹後雖受膝傷困擾，但在出賽的6場比賽中，場均繳出14.8分、7.5籃板及2.7助攻，投籃命中率高達56.6%。他的運動能力與潛力顯然已獲得老鷹管理層的肯定。
在勇士執教庫明加四年半的科爾，今日接受《The Athletic》訪問時罕見地敞開心扉。科爾承認，兩人過去在角色定位與合約問題上確實存在分歧，但他強調自己始終相信庫明加的天賦。
「對JK（庫明加）來說，進入NBA最理想的狀況應該是去一支爛隊。」科爾直言不諱地表示：「相反地，他來到了一支冠軍球隊。在聯盟中進步最好的方式是每晚打30到35分鐘，允許犯錯並從中學習，而且是在聚光燈之外。但在勇士，他無法獲得這些空間。」
科爾也針對季中那筆涉及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的交易發表看法，認為這對雙方是雙贏：「這就是NBA運作的方式，一切都與環境（circumstantial）有關。交易之所以合理，是因為這裡的環境確實不適合他發展。」
為了備戰週六對陣勇士的「復仇之戰」，老鷹隊已安排庫明加在今日對陣火箭的比賽中輪休。前隊友巴特勒（Jimmy Butler）也對庫明加的現況表示欣慰：「他現在掛著笑容，打球水準很高。我想無論是在老鷹還是在這裡，大家都希望看到他展現出最好的自己。」
明晚庫明加將以客隊身分重新踏上大通中心（Chase Center），向老牌強權勇士證明，換了環境後的他已非吳下阿蒙。