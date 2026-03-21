我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士（Golden State Warriors）今日作客底特律活塞（Detroit Pistons）主場，卻在比賽中遭遇戰力重挫。陣中明星內線「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在第二節因下背部痠痛提前離場，且下半場並未重返球場。對於正處於季後賽附加賽邊緣、急需戰績的勇士隊而言，這無疑是一記沉重打擊。根據隨隊記者史列特（Anthony Slater）報導，波爾辛吉斯是在第二節中段與活塞隊大前鋒里德（Paul Reed）進行低位卡位時受傷。當時他在轉換防守中試圖擋住對手，下背部疑似承受了對方衝撞的力道，隨即表現出不適感。勇士隨隊記者Anthony Slater寫道：「波爾津吉斯剛剛在底特律的更衣室裡慢慢走著，勇士隊的醫療人員跟在他身後。看起來他之前在替補席上一直摀著自己的下背部。」在第二節剩餘4分54秒時，波爾辛吉斯手扶下背部、步伐緩慢地走回板凳席，隨後在訓練師約德（Drew Yoder）的陪同下進入球員通道。勇士官方隨後宣布，波爾辛吉斯因「下背部痠痛」本場回歸成疑，但下半場開賽後，勇士改由利昂斯（Malevy Leons）頂替其先發位置。波爾辛吉斯在上個月交易截止日前才由老鷹隊轉投勇士，這僅是他披上勇士戰袍的第7場比賽。在此之前，他才剛因不明疾病連續缺席了6場賽事。今日他僅出賽11分鐘，留下5分、3籃板及2阻攻的數據。自加入勇士隊以來，這位身高7呎2吋的明星長人頻繁出入傷兵名單，引發球迷與專家的高度關注。在社群媒體上，不少勇士球迷對其玻璃體質表示擔憂，甚至有球迷自嘲：「這結果誰沒料到呢？」勇士隊目前戰績為33勝36負，暫居西區第10名，正處於爭奪附加賽資格的關鍵時刻。球隊在過去10場比賽中僅拿2勝，急需波爾辛吉斯的禁區威懾力來扭轉頹勢。雪上加霜的是，勇士明日將面臨「背靠背」賽程，前往亞特蘭大挑戰老鷹隊。在波爾辛吉斯傷勢不明、且球隊主力普遍疲軟的情況下，總教練科爾（Steve Kerr）與醫療團隊領導人塞萊布里尼（Rick Celebrini）將面臨嚴峻的調度挑戰。