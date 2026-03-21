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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）兩大傳奇、洛杉磯道奇隊大谷翔平（Shohei Ohtani）與紐約洋基隊賈吉（Aaron Judge）的夢幻組合再次震撼收藏界。根據ESPN等媒體2 日（台北時間21日）報導，一張全世界僅此一家的兩人聯名特別球卡，最終以高達216萬美元（約合新台幣6918萬） 的天價售出。這項交易不僅彰顯了兩位 MVP 的歷史地位，也創下了1980年以後「現代球員卡」史上第四高的成交紀錄。這張由知名球卡公司 Topps 推出的「Dual MVP Gold Logoman」球卡，具備極高的稀缺性與收藏價值。卡片鑲嵌了兩人去年球季所穿著的實戰球衣金色 MLB 標誌（Logoman）。根據交易平台「Fanatics Collect」資料，大谷的標誌取自其2025年5月26日對陣守護者隊擊出第19轟時的球衣；賈吉則取自同年5月20日對陣道奇隊擊出第19轟時所穿的球衣。卡片上不僅有兩人的實戰補丁，更附帶了兩位超級巨星的親筆簽名。本次拍賣成交價在全球現代棒球員卡市場中名列前茅，目前排名前四的紀錄分別為：賈吉（Aaron Judge）： 簽名新人卡，成交價520萬美元楚奧特（Mike Trout）： 2020年成交的新人卡，成交價384萬美元大谷翔平： 去年12月售出的MLB標誌補丁卡，成交價300萬美元大谷與賈吉聯名卡： 本次成交，價值216萬美元分析人士指出，大谷翔平與賈吉分別代表了當今棒球界的最高水準與人氣，這張結合兩人之力的聯名卡，象徵了現役最強「MVP 組合」的歷史定位。隨著兩人持續刷新大聯盟紀錄，這類具備實戰紀念價值的收藏品，未來的增值空間依然看漲。