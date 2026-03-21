中華職棒37年賽季（2026年賽季）即將到來，全新球季將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟在臺北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序幕。今年賽事將於全台11座球場舉行，其中亞太主球場正式啟用一軍例行賽，為統一7-ELEVEn獅新主場，《NOWnews 今日新聞》替讀者整理新球季各隊上半季主題日、主場分佈、場次以及各地首戰時間。
📝本文重點摘要
📍中信兄弟上半季主題日
📍樂天桃猿上半季主題日
📍富邦悍將上半季主題日
📍台鋼雄鷹上半季主題日
📍味全龍上半季主題日
📍統一7-ELEVEn獅上半季主題日
📍各球場分配、首戰日期
📍各隊主場開幕戰、球場
📍各月份賽程表
🟡 2026年中華職棒中信兄弟上半季主題日
📍3/29（日）【奪還だっかん】STRIKE BACK－2026中信兄弟主場開幕戰
📍4/3（五）～4/5（日）《巧虎》聯名主題日－歡迎光臨 巧虎Sweet Land!
📍4/25（六）～4/26（日）Snoopy & His Siblings：A Journey Together－Peanuts聯名主題日
📍5/8（五）～5/10（日）第13屆我不是歌手：The Shine Begins!
📍5/22（五）～5/24（日）龍角散草本喉糖「Channel B」棒球音樂祭
📍6/6（六）～6/7（日）全效出擊，主宰全場！ALWAYS READY to FIGHT!
📍6/13（六）～6/14（日）前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～
🎟中信兄弟主場分佈：臺北大巨蛋11場、洲際球場47場、嘉義市球場2場
🎟中信兄弟官網：請點這
🎟中信兄弟售票：中信育樂售票網
🟡 2026年中華職棒樂天桃猿上半季主題日
📍3/28（六）～3/29（日）做伙開幕戰
📍3/31（二）做伙炭開工日
📍4/10（五）10號隊寵春訓日
📍4/11（六）～4/12（日）萌え萌え猿夢女僕
📍4/24（五）～4/26（日）YOKOSO 屋台花火祭
📍5/8（五）～5/10（日）小魔女 DoReMi－女孩的魔法攻擊
📍5/23（六）～5/24（日）「永續趴」
📍5/29（五）～5/31（日）轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG
📍6/19（五）～6/21（日）動紫趴
🎟樂天桃猿主場分佈：臺北大巨蛋8場、樂天桃園球場52場
🎟樂天桃猿官網：請點這
🎟樂天桃猿售票：ibon售票系統
🟡 2026年中華職棒富邦悍將上半季主題日
📍4/3（五）、4/4（六）BLUE POWER
📍4/5（日）～4/6（一）ONE FOR ALL 林哲瑄引退主題日
📍4/18（六）～4/19（日）Lu來Lu快樂
📍5/9（六）～5/10（日）LOVING CUPID 愛戀邱比特
📍5/16（六）～5/17（日）迺夜市呷好味
📍5/30（六）～5/31（日）G!POP 流行音樂節
📍6/13（六）～6/14（日）Skater JOHN
🎟富邦悍將主場分佈：臺北大巨蛋10場、新莊球場50場
🎟富邦悍將官網：請點這
🎟富邦悍將售票：富邦悍將官方售票網
🟡 2026年中華職棒台鋼雄鷹上半季主題日
📍4/6（一）做伙拚 雄鷹場開幕戰
📍4/11（六）～4/12（日）動物群鷹會
📍4/18（六）～4/19（日）高雄製造
📍4/22（三）、5/13（三）正港鷹雄
📍5/1（五）～5/3（日）心動時刻
📍5/22（五）～5/24（日）南人祭 熱鬪雙城
📍6/6（六）～6/7（日）鷹浪 做伙使勁搖
📍6/20（六）～6/21（日）TAKAO與他的好友出遊趣
🎟台鋼雄鷹主場分佈：臺北大巨蛋7場、澄清湖球場45場、嘉義市球場4場、台東球場4場
🎟台鋼雄鷹官網：請點這
🎟台鋼雄鷹售票：台鋼雄鷹售票網
🟡 2026年中華職棒味全龍上半季主題日
📍4/3（五）～4/5（日）Run & Roar! 奔龍而上! －開幕系列戰
📍4/6（一）～4/7（二）Dragons Academy Orientation Day－龍學院迎新日
📍4/17（五）～4/19（日）Batter Up, Buckle Up－亞洲領航, 氣勢如紅！
📍5月份 Team Dragons－台北城市月
📍5/2（六）～5/3（日）龍之萌友的應援時光－「塩」守健康！親子毛孩日
📍5/5（二）～5/6（三）龍總為了生活－老闆說問AI@domeV0505-06_final_最後修改2
📍5/15（五）～5/17（日）Tasting the World－達美樂世界風味季
📍5/26（二）～5/27（三）Red！가자！－Dragons × LG TWINS主題日
📍5/29（五）～5/31（日）魔女的盛宴－DB SHOW
📍6/12（五）～6/14（日）守護妳的EYE－心動方程式女孩日
🎟味全龍主場分佈：臺北大巨蛋16場、天母球場40場、斗六球場2場、花蓮球場2場
🎟味全龍官網：請點這
🎟味全龍售票：味全龍官方售票網
🟡 2026年中華職棒統一7-ELEVEn獅上半季主題日
📍3/29（日）鬥陣起行 亞太首戰
📍4/11（六）～4/12（日）榮耀時刻 背號引退
📍4/24（五）～4/26（日）熱鬧雙城 南人對決
📍5/1（五）～5/3（日）TONY STAN汪汪萊
📍5/16（六）～6/17（日）府城獅吼宮 吼力包高中
📍6/5（五）～6/7（日）SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting
📍6/19（五）～6/21（日）台日雙獅好友交流日
🎟統一7-ELEVEn獅主場分佈：臺北大巨蛋6場、亞太主球場48場、嘉義市球場4場、台東球場2場
🎟統一7-ELEVEn獅官網：請點這
🎟統一7-ELEVEn獅售票：ibon售票系統
🟡 2026年中華職棒賽季各球場分配、首戰日期：
⚾️臺北大巨蛋：58場、3月28日
⚾️天母球場：40場、4月3日
⚾️新莊球場：50場、4月3日
⚾️樂天桃園球場：52場、3月31日
⚾️洲際球場：47場、3月29日
⚾️斗六球場：2場、7月8日
⚾️嘉義市球場：10場、4月22日
⚾️亞太主球場：48場、3月29日
⚾️澄清湖球場：45場、4月6日
⚾️花蓮球場：2場、5月19日
⚾️台東球場：6場、7月14日
🟡 2026年中華職棒賽季各隊主場開幕戰、球場：
⚾️聯盟開幕戰：3月28日、臺北大巨蛋
⚾️明星賽：7月18-19日、地點未定
🐒樂天桃猿：3月31日、樂天桃園球場
🐘中信兄弟：3月29日、洲際球場
🦁統一7-ELEVEn獅：3月29日、亞太主球場
🦅台鋼雄鷹：4月6日、澄清湖球場
🐉味全龍：4月3日、天母球場
🛡富邦悍將：4月3日、新莊球場
🟡 2026年中華職棒賽季完整賽程：
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📍中信兄弟上半季主題日
📍樂天桃猿上半季主題日
📍富邦悍將上半季主題日
📍台鋼雄鷹上半季主題日
📍味全龍上半季主題日
📍統一7-ELEVEn獅上半季主題日
📍各球場分配、首戰日期
📍各隊主場開幕戰、球場
📍各月份賽程表
📍3/29（日）【奪還だっかん】STRIKE BACK－2026中信兄弟主場開幕戰
📍4/3（五）～4/5（日）《巧虎》聯名主題日－歡迎光臨 巧虎Sweet Land!
📍4/25（六）～4/26（日）Snoopy & His Siblings：A Journey Together－Peanuts聯名主題日
📍5/8（五）～5/10（日）第13屆我不是歌手：The Shine Begins!
📍5/22（五）～5/24（日）龍角散草本喉糖「Channel B」棒球音樂祭
📍6/6（六）～6/7（日）全效出擊，主宰全場！ALWAYS READY to FIGHT!
📍6/13（六）～6/14（日）前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～
🎟中信兄弟主場分佈：臺北大巨蛋11場、洲際球場47場、嘉義市球場2場
🎟中信兄弟官網：請點這
🎟中信兄弟售票：中信育樂售票網
📍3/28（六）～3/29（日）做伙開幕戰
📍3/31（二）做伙炭開工日
📍4/10（五）10號隊寵春訓日
📍4/11（六）～4/12（日）萌え萌え猿夢女僕
📍4/24（五）～4/26（日）YOKOSO 屋台花火祭
📍5/8（五）～5/10（日）小魔女 DoReMi－女孩的魔法攻擊
📍5/23（六）～5/24（日）「永續趴」
📍5/29（五）～5/31（日）轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG
📍6/19（五）～6/21（日）動紫趴
🎟樂天桃猿主場分佈：臺北大巨蛋8場、樂天桃園球場52場
🎟樂天桃猿官網：請點這
🎟樂天桃猿售票：ibon售票系統
📍4/3（五）、4/4（六）BLUE POWER
📍4/5（日）～4/6（一）ONE FOR ALL 林哲瑄引退主題日
📍4/18（六）～4/19（日）Lu來Lu快樂
📍5/9（六）～5/10（日）LOVING CUPID 愛戀邱比特
📍5/16（六）～5/17（日）迺夜市呷好味
📍5/30（六）～5/31（日）G!POP 流行音樂節
📍6/13（六）～6/14（日）Skater JOHN
🎟富邦悍將主場分佈：臺北大巨蛋10場、新莊球場50場
🎟富邦悍將官網：請點這
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📍4/6（一）做伙拚 雄鷹場開幕戰
📍4/11（六）～4/12（日）動物群鷹會
📍4/18（六）～4/19（日）高雄製造
📍4/22（三）、5/13（三）正港鷹雄
📍5/1（五）～5/3（日）心動時刻
📍5/22（五）～5/24（日）南人祭 熱鬪雙城
📍6/6（六）～6/7（日）鷹浪 做伙使勁搖
📍6/20（六）～6/21（日）TAKAO與他的好友出遊趣
🎟台鋼雄鷹主場分佈：臺北大巨蛋7場、澄清湖球場45場、嘉義市球場4場、台東球場4場
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📍4/3（五）～4/5（日）Run & Roar! 奔龍而上! －開幕系列戰
📍4/6（一）～4/7（二）Dragons Academy Orientation Day－龍學院迎新日
📍4/17（五）～4/19（日）Batter Up, Buckle Up－亞洲領航, 氣勢如紅！
📍5月份 Team Dragons－台北城市月
📍5/2（六）～5/3（日）龍之萌友的應援時光－「塩」守健康！親子毛孩日
📍5/5（二）～5/6（三）龍總為了生活－老闆說問AI@domeV0505-06_final_最後修改2
📍5/15（五）～5/17（日）Tasting the World－達美樂世界風味季
📍5/26（二）～5/27（三）Red！가자！－Dragons × LG TWINS主題日
📍5/29（五）～5/31（日）魔女的盛宴－DB SHOW
📍6/12（五）～6/14（日）守護妳的EYE－心動方程式女孩日
🎟味全龍主場分佈：臺北大巨蛋16場、天母球場40場、斗六球場2場、花蓮球場2場
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🎟味全龍售票：味全龍官方售票網
📍3/29（日）鬥陣起行 亞太首戰
📍4/11（六）～4/12（日）榮耀時刻 背號引退
📍4/24（五）～4/26（日）熱鬧雙城 南人對決
📍5/1（五）～5/3（日）TONY STAN汪汪萊
📍5/16（六）～6/17（日）府城獅吼宮 吼力包高中
📍6/5（五）～6/7（日）SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting
📍6/19（五）～6/21（日）台日雙獅好友交流日
🎟統一7-ELEVEn獅主場分佈：臺北大巨蛋6場、亞太主球場48場、嘉義市球場4場、台東球場2場
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🟡 2026年中華職棒賽季各球場分配、首戰日期：
⚾️臺北大巨蛋：58場、3月28日
⚾️天母球場：40場、4月3日
⚾️新莊球場：50場、4月3日
⚾️樂天桃園球場：52場、3月31日
⚾️洲際球場：47場、3月29日
⚾️斗六球場：2場、7月8日
⚾️嘉義市球場：10場、4月22日
⚾️亞太主球場：48場、3月29日
⚾️澄清湖球場：45場、4月6日
⚾️花蓮球場：2場、5月19日
⚾️台東球場：6場、7月14日
🟡 2026年中華職棒賽季各隊主場開幕戰、球場：
⚾️聯盟開幕戰：3月28日、臺北大巨蛋
⚾️明星賽：7月18-19日、地點未定
🐒樂天桃猿：3月31日、樂天桃園球場
🐘中信兄弟：3月29日、洲際球場
🦁統一7-ELEVEn獅：3月29日、亞太主球場
🦅台鋼雄鷹：4月6日、澄清湖球場
🐉味全龍：4月3日、天母球場
🛡富邦悍將：4月3日、新莊球場
🟡 2026年中華職棒賽季完整賽程：