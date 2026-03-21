中華職棒37年賽季（2026年賽季）即將到來，全新球季將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟在臺北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序幕。今年賽事將於全台11座球場舉行，其中亞太主球場正式啟用一軍例行賽，為統一7-ELEVEn獅新主場，《NOWnews 今日新聞》替讀者整理新球季各隊上半季主題日、主場分佈、場次以及各地首戰時間。

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📝本文重點摘要

📍中信兄弟上半季主題日

📍樂天桃猿上半季主題日

📍富邦悍將上半季主題日

📍台鋼雄鷹上半季主題日

📍味全龍上半季主題日

📍統一7-ELEVEn獅上半季主題日

📍各球場分配、首戰日期

📍各隊主場開幕戰、球場

📍各月份賽程表

▲中信兄弟2026年賽季上半季主題日。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟2026年賽季上半季主題日。（圖／中信兄弟提供）
🟡 2026年中華職棒中信兄弟上半季主題日

📍3/29（日）【奪還だっかん】STRIKE BACK－2026中信兄弟主場開幕戰

📍4/3（五）～4/5（日）《巧虎》聯名主題日－歡迎光臨 巧虎Sweet Land!

📍4/25（六）～4/26（日）Snoopy & His Siblings：A Journey Together－Peanuts聯名主題日

📍5/8（五）～5/10（日）第13屆我不是歌手：The Shine Begins!

📍5/22（五）～5/24（日）龍角散草本喉糖「Channel B」棒球音樂祭

📍6/6（六）～6/7（日）全效出擊，主宰全場！ALWAYS READY to FIGHT!

📍6/13（六）～6/14（日）前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～

🎟中信兄弟主場分佈：臺北大巨蛋11場、洲際球場47場、嘉義市球場2場

🎟中信兄弟官網：請點這

🎟中信兄弟售票：中信育樂售票網

▲樂天桃猿2026年賽季上半季主題日。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿2026年賽季上半季主題日。（圖／樂天桃猿提供）
🟡 2026年中華職棒樂天桃猿上半季主題日

📍3/28（六）～3/29（日）做伙開幕戰

📍3/31（二）做伙炭開工日

📍4/10（五）10號隊寵春訓日

📍4/11（六）～4/12（日）萌え萌え猿夢女僕

📍4/24（五）～4/26（日）YOKOSO 屋台花火祭

📍5/8（五）～5/10（日）小魔女 DoReMi－女孩的魔法攻擊

📍5/23（六）～5/24（日）「永續趴」

📍5/29（五）～5/31（日）轟轟轟！HOME RUN DINOTAENG

📍6/19（五）～6/21（日）動紫趴

🎟樂天桃猿主場分佈：臺北大巨蛋8場、樂天桃園球場52場

🎟樂天桃猿官網：請點這

🎟樂天桃猿售票：ibon售票系統

▲富邦悍將2026年賽季上半季主題日。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將2026年賽季上半季主題日。（圖／富邦悍將提供）
🟡 2026年中華職棒富邦悍將上半季主題日

📍4/3（五）、4/4（六）BLUE POWER

📍4/5（日）～4/6（一）ONE FOR ALL 林哲瑄引退主題日

📍4/18（六）～4/19（日）Lu來Lu快樂

📍5/9（六）～5/10（日）LOVING CUPID 愛戀邱比特

📍5/16（六）～5/17（日）迺夜市呷好味

📍5/30（六）～5/31（日）G!POP 流行音樂節

📍6/13（六）～6/14（日）Skater JOHN

🎟富邦悍將主場分佈：臺北大巨蛋10場、新莊球場50場

🎟富邦悍將官網：請點這

🎟富邦悍將售票：富邦悍將官方售票網

▲台鋼雄鷹2026賽季上半季主題日。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹2026賽季上半季主題日。（圖／台鋼雄鷹提供）
🟡 2026年中華職棒台鋼雄鷹上半季主題日

📍4/6（一）做伙拚 雄鷹場開幕戰

📍4/11（六）～4/12（日）動物群鷹會

📍4/18（六）～4/19（日）高雄製造

📍4/22（三）、5/13（三）正港鷹雄

📍5/1（五）～5/3（日）心動時刻

📍5/22（五）～5/24（日）南人祭 熱鬪雙城

📍6/6（六）～6/7（日）鷹浪 做伙使勁搖

📍6/20（六）～6/21（日）TAKAO與他的好友出遊趣

🎟台鋼雄鷹主場分佈：臺北大巨蛋7場、澄清湖球場45場、嘉義市球場4場、台東球場4場

🎟台鋼雄鷹官網：請點這

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▲味全龍2026賽季上半季主題日。（圖／味全龍提供）
▲味全龍2026賽季上半季主題日。（圖／味全龍提供）
🟡 2026年中華職棒味全龍上半季主題日

📍4/3（五）～4/5（日）Run & Roar! 奔龍而上! －開幕系列戰

📍4/6（一）～4/7（二）Dragons Academy Orientation Day－龍學院迎新日

📍4/17（五）～4/19（日）Batter Up, Buckle Up－亞洲領航, 氣勢如紅！

📍5月份 Team Dragons－台北城市月

📍5/2（六）～5/3（日）龍之萌友的應援時光－「塩」守健康！親子毛孩日

📍5/5（二）～5/6（三）龍總為了生活－老闆說問AI@domeV0505-06_final_最後修改2

📍5/15（五）～5/17（日）Tasting the World－達美樂世界風味季

📍5/26（二）～5/27（三）Red！가자！－Dragons × LG TWINS主題日

📍5/29（五）～5/31（日）魔女的盛宴－DB SHOW

📍6/12（五）～6/14（日）守護妳的EYE－心動方程式女孩日

🎟味全龍主場分佈：臺北大巨蛋16場、天母球場40場、斗六球場2場、花蓮球場2場

🎟味全龍官網：請點這

🎟味全龍售票：味全龍官方售票網

▲統一獅2026賽季上半季主題日。（圖／統一獅提供）
▲統一獅2026賽季上半季主題日。（圖／統一獅提供）
🟡 2026年中華職棒統一7-ELEVEn獅上半季主題日

📍3/29（日）鬥陣起行 亞太首戰

📍4/11（六）～4/12（日）榮耀時刻 背號引退

📍4/24（五）～4/26（日）熱鬧雙城 南人對決

📍5/1（五）～5/3（日）TONY STAN汪汪萊

📍5/16（六）～6/17（日）府城獅吼宮　吼力包高中

📍6/5（五）～6/7（日）SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting

📍6/19（五）～6/21（日）台日雙獅好友交流日

🎟統一7-ELEVEn獅主場分佈：臺北大巨蛋6場、亞太主球場48場、嘉義市球場4場、台東球場2場

🎟統一7-ELEVEn獅官網：請點這

🎟統一7-ELEVEn獅售票：ibon售票系統

🟡 2026年中華職棒賽季各球場分配、首戰日期：

⚾️臺北大巨蛋：58場、3月28日

⚾️天母球場：40場、4月3日

⚾️新莊球場：50場、4月3日

⚾️樂天桃園球場：52場、3月31日

⚾️洲際球場：47場、3月29日

⚾️斗六球場：2場、7月8日

⚾️嘉義市球場：10場、4月22日

⚾️亞太主球場：48場、3月29日

⚾️澄清湖球場：45場、4月6日

⚾️花蓮球場：2場、5月19日

⚾️台東球場：6場、7月14日

🟡 2026年中華職棒賽季各隊主場開幕戰、球場：

⚾️聯盟開幕戰：3月28日、臺北大巨蛋

⚾️明星賽：7月18-19日、地點未定

🐒樂天桃猿：3月31日、樂天桃園球場

🐘中信兄弟：3月29日、洲際球場

🦁統一7-ELEVEn獅：3月29日、亞太主球場

🦅台鋼雄鷹：4月6日、澄清湖球場

🐉味全龍：4月3日、天母球場

🛡富邦悍將：4月3日、新莊球場

🟡 2026年中華職棒賽季完整賽程：

▲2026年中華職棒例行賽3月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽3月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽4月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽4月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽5月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽5月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽6月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽6月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽7月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽7月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽8月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽8月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽9月賽程。（圖／中職提供）
▲2026年中華職棒例行賽9月賽程。（圖／中職提供）

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