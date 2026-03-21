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114學年度HBL高中籃球聯賽決賽今（21）日點燃戰火，四強首場比賽由衛冕軍北一女交手永仁高中。北一女在今年八強賽中沒有輸過任何一場比賽，永仁高中則是4勝3敗。衛冕軍北一女此役展現恐怖的進攻火力以及防守意識，共4人得分上雙，還迫使永仁發生21次失誤，最終以98：76再度闖進冠軍戰，挑戰史無前例的三連霸。首節一開始北一女就火力全開，展現恐怖的團隊戰力。其中最大的「X因子」就是從板凳出發的張薰文，先後在外線開砲後，讀秒階段再砍進一記進算加罰，個人單節就攻下12分。最終衛冕軍北一女首節以27：14領先永仁13分。第二節剛開始，永仁高中的邱芷媗在一次急停過後右膝不適，一度需要防護員攙扶才能一跛一跛的走下場。永仁的防守端也完全無法擋住北一女強勢的進攻，在多次走馬換將下，「小綠綠」多點開花；反觀永仁在第二節末段才由張嘉思投進全隊第一顆三分，團隊罰球14投4中更是比分被拉開的一大關鍵。半場結束北一女以51：25大幅領先永仁，其中張薰文攻下全場最高的14分，外帶4籃板2助攻2抄截的超全能數據。永仁高中方面，由黃翊蓁攻下最高的9分，外帶4籃板，但命中率僅10投3中。雙方易籃再戰後，永仁主戰鋒線吳宜蓓終於靠著罰球進帳本場比賽第1分，接著扛起永仁在第三節的進攻。儘管永仁主力在進攻端有所復甦，單節得分甚至超過北一女，但還是敵不過張薰文如入無人之境的進攻，在一次4分打過後，個人3節就攻下18分。3節打完，北一女74：49大幅領先永仁。決勝節雙方打得有來有往，永仁卻因為前段比賽的失分過多，已經無法逆轉戰局。最終76：98不敵北一女，無緣明天的冠軍戰。北一女方面，由張薰文攻下最高的20分、外帶8籃板、3助攻、2抄截；同樣板凳出發的高子橋也有14分進帳，吳欣穎、彭鬱榛各自攻下15分與11分，共4人得分上雙。永仁高中方面，黃翊蓁個人進帳全場最高的24分，8籃板、4助攻、3抄截。吳宜蓓也有14分進帳。