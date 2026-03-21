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▲今天現場晶宴日光香頌會場被擠得水洩不通，前方位置的記者席人數已經不少，後方的球迷席更是直接爆滿。（圖／記者黃建霖攝）

▲記者會上氣氛熱烈，河智媛熱情嗨喊「二連霸」，展現對新賽季的強烈企圖心。（圖／記者林柏年攝）

▲ ▲有人直接穿上支持啦啦隊的衣服，也有人帶著看板到現場應援，10X10的位置座無虛席。（圖／記者黃建霖攝）

▲中華職棒衛冕軍樂天桃猿於今（21）日在晶宴日光香頌圓形劇場舉辦「2026 樂天女孩開季見面會」。（圖／記者林柏年攝）

▲中華職棒衛冕軍樂天桃猿於今（21）日在晶宴日光香頌圓形劇場舉辦「2026 樂天女孩開季見面會」。（圖／記者林柏年攝）

中華職棒衛冕軍樂天桃猿於今（21）日在晶宴日光香頌圓形劇場舉辦「2026 樂天女孩開季見面會」。現場吸引超過百位球迷到場，將後方10排、每排10人的座位完全坐滿，加上約30名的文字與電子攝影媒體，場面相當盛大可觀。本次活動首度公開新球季的樂天女孩陣容，包含全新「五本柱」——河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬與金佳垠皆共同亮相。樂天今年休賽季最終和河智媛、廉世彬、禹洙漢成功續約，還拍影片呈現吉祥物派出吉祥物猿氣去韓國將三人「牽回來」的畫面，另外還新增高佳彬與金佳垠兩名戰力，陣容盛大。今天現場晶宴日光香頌會場被擠得水洩不通，前方位置的記者席人數已經不少，後方的球迷席更是直接爆滿，有人直接穿上支持啦啦隊的衣服，也有人帶著看板到現場應援，10X10的位置座無虛席。記者會上氣氛熱烈，河智媛熱情嗨喊「二連霸」，展現對新賽季的強烈企圖心。廉世彬也親切地用中文和粉絲們問好。提到棒球經歷，河智媛表示自己原本就很喜歡棒球，能有機會去東京巨蛋看頂級比賽對她來說是莫大的榮幸。她也曾於經典賽期間與韓國球星李政厚合照，對於外界笑稱兩人有「兄妹臉」，她開心地表示能和這樣等級的球星長得像非常榮幸，並幽默地希望未來能越來越像他。此外，河智媛分享了自己從小都留長髮，直到2021年決定剪短髮後竟大受歡迎，讓她直呼十分幸運。為了迎接新賽季，女孩們也努力準備。禹洙漢透露自己目前正在努力學習中文。她原本準備了用台語發表的新賽季目標，卻在記者會上因為太緊張而全部忘光。其他團員更加碼爆料，禹洙漢在事前練習台語時因為過度緊張，不小心把「我要加油」講成「我要加油的」，逗趣的口誤引發全場笑聲。今年也有一些隊員會在台、韓兩地應援，面對台韓兩地奔波的工作型態，她們直言會好好調整體力，非常期待新賽季的到來。▲有人直接穿上支持啦啦隊的衣服，也有人帶著看板到現場應援，10X10的位置座無虛席。（圖／記者黃建霖攝）