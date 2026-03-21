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針對本日【上報】報導有關2026年米蘭冬奧代表團隊醫張煥禎於賽會期間「失蹤」及處理選手醫療事宜疑義，組團單位中華奧會於今（21）日發表正式聲明澄清，詳細說明藥物管制流程與隊醫行程，並針對選手施打生物製劑之過程做出回應。然而，據悉運動部對此事件高度重視，為確保未來參賽環境之專業性，已確定未來將不再任用該名隊醫。中華奧會表示，冬季奧運對藥物管制極為嚴苛，所有藥品必須由隊醫親自從台北攜帶入關。由於本次米蘭冬奧賽場分散於四個不同地區，隊醫在入關及開幕後，必須密集耗費2至3天親自前往各賽區，將藥品分裝並點交給各區防護員，以確保分散各地的選手皆能獲得基本的藥物保障與遵循藥品使用安全規則，並非無故離開選手村。關於報導提及某選手生物製劑藥物施打延誤一事，隊醫張煥禎解釋，因該藥物需於選手村醫務室施打，時間正好與其派送藥物至其他三賽區的行程重疊。為此，奧會特別安排防護員及同仁陪同選手前往醫務室諮詢。張煥禎強調，當天在接受醫務室建議後即決定施打，且過程中奧會同仁全程與隊醫保持聯繫。針對呈報程序，大會醫務室起初告知留有紀錄即可，但在張煥禎主動提醒下，由同仁協助要求醫務室完成正式呈報。張煥禎重申，治療過程透明且即時，絕無影響選手出賽資格的疑慮，更無忽視選手之情事。針對私自外出的指控，張煥禎表示，除了至賽區公出或現場觀賽，他全程均待在選手村，為代表團中駐點時間最長的成員，且17天賽會期間均無外宿紀錄。張煥禎進一步說明，僅在賽會末期利用四個賽區皆無賽程的空檔，自費外出休息一天，其餘時間皆無私人行程。他嚴正駁斥「要求派公務車做非公務使用」之說法，強調絕無派遣公務車至其他城市進行私人活動。張煥禎最後提到，他本人已多年未擔任代表團隊醫，本次米蘭冬奧因適逢農曆過年期間，經徵詢後多位隊醫皆無法前往，最後才由身兼奧會醫學委員會主委的他臨危受命，承擔任務。儘管中華奧會與張煥禎對行程及醫療處置做出詳細解釋，但此次風波已引發社會關注。據了解，為防範類似爭議再次發生，並強化代表團醫療後勤的專業形象，運動部已初步達成共識，確定未來國際大型賽事將不再任用張煥禎擔任隊醫。亮相！河智媛為何續約？本人親曝3大原因喊：超幸福