我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河智媛表示她對團隊抱有深厚感情：她強調，如果要在台灣繼續參與棒球應援，唯一想待的地方就是已經建立深厚感情的「樂天團隊」。（圖／記者林柏年攝）

▲河智媛（右）同框WBC韓國隊長李政厚（左），粉絲驚呼：「根本像失散多年的兄妹！」（圖／摘自 IG@hajiwon.22)

樂天桃猿於今（21）日在晶宴日光香頌圓形劇場舉辦「2026 樂天女孩開季見面會」，現場湧入破百位球迷與大批媒體，場面相當盛大。本次活動首度公開新球季全新「五本柱」——河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬與金佳垠的重磅陣容。其中，人氣極高的韓籍成員河智媛順利與球團續約，成為全場焦點，她也在受訪時親自吐露了決定留在樂天女孩的「3大主要原因」。對於為何選擇續留樂天，河智媛感性地分享了三個關鍵：首先，她坦言去年在台灣獲得了超乎自己想像的關心與喜愛，這份無條件的支持讓她非常感動，因此強烈希望能再次回到這裡為球隊應援。其次，河智媛表示她對團隊抱有深厚感情：她強調，如果要在台灣繼續參與棒球應援，唯一想待的地方就是已經建立深厚感情的「樂天團隊」。她深深感受到團隊成員對她的照顧，非常希望能和熟悉的大家繼續一起跳舞。另外，心願成真讓自己感到很開心，因為能順利與樂天完成續約、繼續留下來和球迷一起應援，讓她這個最大的心願得以實現，對此她直呼感到「十分幸福」。除了分享續約的喜悅，本身就熱愛棒球的河智媛也大方分享先前赴東京巨蛋應援的經驗。她表示，能到東京巨蛋是非常難得的機會，對她的人生而言是無比光榮的時刻，親眼目睹頂級棒球賽事讓她覺得意義非凡。當時她也幸運地與韓國職棒球星李政厚合照，大讚本人非常帥氣，能被說和對方很像「兄妹臉」當然是很榮幸，希望之後越來越像。有趣的是，當記者提問「台灣有人覺得李政厚跟陳傑憲很像」時，河智媛機智且幽默地笑回：「No comment（無可奉告）！」逗得全場哄堂大笑。為了迎接新賽季，女孩們也費盡心思準備。有成員透露，原本特別把新賽季的決心用「台語拼音」寫下來努力背誦，結果輪到自己發言時，一緊張腦袋竟「一片空白」，把辛苦準備好的台語全忘光了，直呼相當可惜。面對未來需要台、韓兩地奔波的啦啦隊班表，女孩們則顯得信心滿滿。她們表示，去年因為是第一年同時兼顧兩地，確實感到比較辛苦，但今年已經懂得如何好好管理與調整體能；加上台灣與韓國的公司都給予極大的體諒與照顧，相信只要度過初期的適應階段，體力上就不會有太大的問題，新賽季將全力以赴為樂天桃猿應援。