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114學年度 HBL 高中籃球甲級聯賽男子組四強決賽於今（21）日點燃戰火，首場比賽就大爆冷門，隊史從未踏進冠軍賽的南湖高中，靠著當家球星幸宇勝全場瘋狂砍下34分、20籃板的雙二十表現，帶領球隊在下半場克服8分落後，最終以79：71擊沉奪冠大熱門東泰高中。南湖不僅收下隊史首張冠軍戰門票，更寫下第四種子扳倒頭號種子的傳奇一頁。本季南湖高中的晉級之路猶如雲霄飛車，準決賽階段直到最後一刻才驚險氣走傳統勁旅南山高中，搭上四強末班車。反觀對手東泰高中，此前以7戰全勝的無敵姿態坐穩第一種子席次。開賽後，東泰確實展現霸主氣勢，在外籍生羅雄威鎮守禁區、紀伍柏俊外圍開砲的火力支援下，上半場結束東泰握有8分領先。然而進入下半場後，戰局風雲變色，東泰進攻端突然陷入當機，南湖乘勢發動一波12：3的強攻逆轉戰局，第三節單節灌進28分，帶著5分領先進入決勝節。曾在Jordan THE ONE一對一錦標賽闖進紐約世界四強、身高僅172公分的幸宇勝，今日完美詮釋了何謂「戰神」。他在關鍵第四節接管比賽，不僅利用招牌的侵略性防守造成東泰後場連續失誤，進攻端更是手感火燙。全場比賽，幸宇勝幾乎打滿全場，轟下平生涯新高的34分，更不可思議地抓下20個籃板，外加5次抄截。他在決勝時刻的連續得分，徹底粉碎了東泰的反撲希望。隊友張哲瑋此役也挹注11分、6籃板，是南湖鞏固領先的重要功臣。東泰高中今日雖然有4人得分上雙，羅雄威進帳17分、20籃板展現禁區主宰力，許恩翔也攻下全隊最高的21分，但球隊在下半場面對南湖的防守包夾顯得應對不足，關鍵時刻失誤過多，導致全勝奪金的夢想止步於四強。