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▲南湖球星幸宇勝全場瘋狂砍下34分、20籃板的雙二十表現，帶領球隊在下半場克服8分落後，最終以79：71擊沉奪冠大熱門東泰高中。（圖／高中體總提供）

HBL高中籃球聯賽爆出大驚奇！賽前被廣為看好、在八強階段打出7勝0敗完美戰績的奪冠熱門東泰高中，今日在準決賽踢到鐵板。南湖高中靠著「新南湖戰神」幸宇勝全場狂砍34分20籃板5抄截的鬼神級表現，率領球隊在下半場發動逆轉攻勢，最終以79：71擊敗東泰，成功挺進冠軍戰。被譽為「新南湖戰神」的幸宇勝，是本屆HBL（高中籃球聯賽）南湖高中男籃的絕對核心與頭號得分手。在今年的四強準決賽中，他打出了高中籃球生涯的代表作，面對在八強賽階段豪取7勝0敗的奪冠大熱門東泰高中，幸宇勝以一己之力力挽狂瀾。他全場不僅狂轟34分，更悍摘20記籃板，締造了極為罕見的「30分、20籃板」鬼神級大雙十數據，率領球隊在下半場抹平8分落後，上演驚天逆轉秀，成功將南湖高中帶入最終的冠軍決賽。在球場上，幸宇勝展現出極具破壞力的全方位進攻手段與強大的心理素質。他不僅具備出色的外線投射能力（單場飆進4記三分球），在禁區的肉搏對抗更是無所畏懼；即使面對身高達200公分的外籍生中鋒，他依然能以高達65.2%的優異投籃命中率撕裂對手防線。身為球隊的進攻樞紐與精神領袖，幸宇勝完美承襲了南湖高中歷代「戰神」的強悍球風與不服輸的韌性，絕對是今年HBL賽場上最受矚目的超級新星。幸宇勝身高僅173公分，但速度快、爆發力強、防守粘人及驚人的籃板嗅覺著稱，被譽為「小巨人」。他曾於2025年奪下Jordan The One一對一籃球賽北京冠軍並挺進紐約全球四強，是南湖高中的主力後衛。南湖高中此役獲勝的最大功臣非幸宇勝莫屬。他全場出賽32分鐘，進攻端展現極高效率，23次出手命中15球，命中率高達65.2%，其中包含4記外線冷箭，總計轟下34分。更令人驚嘆的是，他在籃下展現強大鬥志，抓下全場最高的20個籃板，憑藉一己之力對抗東泰的禁區優勢，徹底主宰比賽。除了幸宇勝的個人發揮，南湖整場比賽的外線火力也是贏球關鍵。全隊合計投進12顆三分球，遠優於東泰的6顆；而在團隊進攻籃板上，南湖也以18：12領先，展現出強烈的爭球慾望。比賽上半場，東泰靠著身高200公分的史瓦帝尼外籍生中鋒羅雄威在禁區肆虐，他全場貢獻17分、21籃板的雙十數據，加上許恩翔進帳21分，一度取得8分領先。然而進入第三節後風雲變色，南湖打出一波28：15的致命攻勢一舉反超，將壓力甩回東泰身上，最終守住勝果。東泰高中在本季八強賽階段氣勢如虹，未料在關鍵準決賽遭遇幸宇勝的強力挑戰。南湖高中在團隊配合與個人能力的加乘下，成功打破外界預測。南湖全隊此役共有多名球員挺身而出，張哲瑋挹注11分、陳泓宇也有8分貢獻，團隊展現出的抗壓性與逆轉能力，讓他們昂首跨入最後的冠軍爭奪戰。